сегодня



BILLY IDOL о встрече со STEVE STEVENS



BILLY IDOL и STEVE STEVENS дали интервью Jimmy Jam (Janet Jackson, Mariah Carey) — небольшие выдержки доступны ниже.



О знакомстве со Steve:



«Я приехал в Нью-Йорк, чтобы начать сольную карьеру после распада GENERATION X, и у меня был американский менеджер Билл Аукойн, который также работал с KISS. Он жил в Нью-Йорке и знал нью-йоркскую сцену. Он следил за карьерой Steve— он не был его менеджером, но знал Steve, и с самого начала он сказал мне, что, по его мнению, мы будем отличной командой. Как только я встретил Steve и понял, какой он классный парень, — а у нас была отличная первая встреча — мы просто решили поиграть вместе и посмотреть, что из этого выйдет».



Steve добавил:



«Я учился в нью-йоркской Высшей школе исполнительских искусств — школе из фильма "Fame". Бросил учёбу, не закончил школу, начал играть в группах и знал практически всех музыкантов Манхэттена того времени. Я был хитрым — я сказал Billy: "Если ты не выберешь меня в качестве гитариста, я знаю всех музыкантов. Я помогу тебе провести прослушивание всех остальных — басиста, барабанщика — и тогда ты сможешь рассмотреть мою кандидатуру в качестве гитариста..." К тому времени мы уже немного узнали друг друга. Хотя мы выросли по разные стороны океана, мы воспитывались на одной и той же музыке. Я не был участником панк-движения 1977-го года в Англии, но в ночном клубе CBGB я видел TALKING HEADS, TELEVISION и всех остальных. Как только мы заговорили о наших коллекциях пластинок — SWEET, SLADE, Марк Болан, мы нашли общий язык. Лу Рид — это был ещё один наш общий любимчик. Billy спросил: "Ты знаешь "Coney Island Baby"?" Я начал играть соло, а он сказал: "Ты знаешь эту песню?" Просто нужно было найти общий язык».



Billy поведал об их музыкальном сотрудничестве:



«Я выпустил EP "Don't Stop", записав его в Лос-Анджелесе с продюсером Китом Форси, но у меня не было группы — мы просто использовали нескольких музыкантов, которых знал Кит. Я сказал Steve: "Мне нужно собрать группу для этого EP. Если мы соберём группу, то посмотрим, что у нас получится". Получилось очень хорошо. Как только я увидел, на что способен Steve Sevens, я понял, что могу сделать всё, что захочу. Я понял, что с Китом в качестве продюсера у нас получилась триада, которая в конечном итоге стала двигателем Billy Idol 1980-х».



Idol о смешении панка с танцевальной поп-музыкой:



«Конечно, я был участником панк-рок-движения в Англии, но это не означало, что я не слушал танцевальную музыку, регги или что-то ещё. Я слушал все виды музыки. И это было ещё одно обстоятельство — уйдя из GENERATION X, я понял, что могу расширить свои горизонты. Теперь мне не нужно было слушать трёх других участников, которые говорили мне, что они хотят делать. Всё зависело только от меня. Я хотел объединить мир синтезаторов с миром рока, миром гитар, миром танцевальной музыки, миром диско, миром панка и всем остальным. Я хотел объединить множество разных вещей. Мы выросли в основном на эклектичных альбомах. Я думаю, что большинство людей, которых мы любили — даже если подумать о THE VELVET UNDERGROUND, то они ассоциируются с безумной "Sister Ray", но они также исполняли другие вещи, в том числе и баллады. Это была не только "I'm Waiting For The Man" — это прекрасные песни, написанные Лу Ридом. Такие группы, как эта, пробовали разное, и когда я увидел, на что способен Steve, я понял, что с Keith Forsey и Steve я действительно могу пробовать в музыке всё. Я мог двигаться куда угодно. Именно этим я и занимался с тех пор. Мы уже делали что-то подобное с GENERATION X, потому что хотя мы были панк-группой, мы всё равно раздвигали границы панка и не ограничивались только панком. Мы выходили за его рамки и нарушали некоторые правила панк-рока, а потом, приехав в Америку и начав работать со Steve, я увидел, что для меня открывается невероятное будущее. Когда это действительно произошло, это было просто потрясающе».



Billy о создании дебютного полноформатного альбома 1982 года:



«Песня "Dancing With Myself", которую я написал с GENERATION X, стала огромным хитом на андеграундной танцевальной сцене новой волны. Об этом я узнал, когда приехал в Нью-Йорк — "Dancing With Myself" крутили по 20 минут в таких местах, как манхэттенский танцевальный клуб Danceteria. Люди просто сходили с ума от неё в течение 20 минут, и я подумал: "Вот чем я действительно должен заняться дальше". Я не занимался этим, пока не написал "White Wedding"... Совместно со Стивом и Китом Форси мы действительно пришли к выводу, что можем развить эту идею в течение нескольких альбомов, и это будет действительно интересно».



Steve о совместном сочинении:



«У гитаристов основная проблема заключается в том, что они не учат тексты песен. Это первое, что я всегда делаю, потому что таков мой метод. Я рассматриваю игру на гитаре почти как работу композитора над саундтреком к фильму или чем-то в этом роде — необходимо вникнуть в тексты, эмоции... "Eyes Without A Face" — прекрасный пример. Музыкально она напоминает ду-воп 1950-х, а потом Billy придумал эти слова, и я сказал: "Может быть, этот аккорд подойдёт". Я чувствую эмоции, которые за этим стоят. У меня никогда нет плана. Гитара — это средство для рассказа истории, и я не из тех гитаристов, которые три минуты ждут своего момента славы с соло. Когда Билли придумал "Rebel Yell" и остальную концепцию, я подумал: "Это не может быть просто набором нот". Так я придумал эту штуку с бластером — я подумал: "Это должно быть больше, чем просто гитара. Что бы это ни было". Я думаю, что главное — о чём песня. Какая в ней история? Куда она движется от начала до конца?»



Billy о силе MTV:



«Сначала некоторые радиостанции не хотели крутить мою музыку, потому что у меня был имидж панк-рокера, и они не верили, что панк-рок приносит доход от рекламы, поэтому было некоторое сопротивление. Мы не стали размещать мою фотографию на сингле "Hot In The City", который выпустили. Он достиг 18-го места, поэтому радиостанции знали Billy Idol, но не знали, как я выгляжу. Но на "White Wedding" мы разместили мою фотографию. Я был явно панк-рокером, и они не хотели его крутить. Но студенческое радио, а затем MTV и люди, которые звонили, услышав его на студенческом радио или посмотрев MTV, предоставили нам эту платформу, которая преодолела любой вид удушающего контроля. Все, кто не хотел играть новую музыку, скоро обнаружили, что она приносит доход от рекламы, и все барьеры исчезли. Это было очень волнительно — пройти через барьер, не зная, исчезнет он или нет, а потом увидеть, как он падает, как сила телевидения диктует радио, что будет дальше».







+0 -0



просмотров: 109

