Новости
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 47
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 35
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
19 окт 2025 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы долго запрягали»

17 сен 2025 : 		 Новая песня BIOHAZARD

20 авг 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

18 авг 2025 : 		 BIOHAZARD: «Нам нечего бояться студии!»

17 июл 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

14 июл 2025 : 		 BILLY GRAZIADEI о новом альбоме BIOHAZARD

17 июн 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

16 июн 2025 : 		 Новая песня BIOHAZARD

27 фев 2025 : 		 ONYX присоединились на сцене к BIOHAZARD

1 фев 2025 : 		 BIOHAZARD почти закончили

22 дек 2024 : 		 Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a

16 дек 2024 : 		 BIOHAZARD в студии

22 ноя 2024 : 		 BIOHAZARD готовы к студии

31 окт 2024 : 		 Барабанщик BIOHAZARD о правильном моменте для выпуска альбома

16 окт 2024 : 		 BIOHAZARD на Frontiers

14 окт 2024 : 		 SEN DOG присоединился на сцене к BIOHAZARD

17 июн 2024 : 		 Новая музыка от BIOHAZARD в начале года?

23 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

22 май 2024 : 		 BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»

2 май 2024 : 		 BIOHAZARD планируют выпустить сингл в этом году

19 фев 2024 : 		 BIOHAZARD готовят новый материал

20 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BIOHAZARD

16 авг 2023 : 		 BIOHAZARD вдохновляются концертами

16 июл 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик BIOHAZARD

4 июл 2023 : 		 BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD

23 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD
Барабанщик BIOHAZARD: «Мы долго запрягали»



DANNY SCHULER в недавнем интервью поговорил про новую студийную пластинку BIOHAZARD, релиз которой намечен на 17 октября:

«Что ж, работа над альбомом шла очень долго, потому что группа долгое время ничем по-настоящему не занималась. В 2023 году группа снова собралась вместе. Мы начали давать несколько концертов, начали гастролировать, и все начали спрашивать: "Эй, а почему бы нам не записать альбом?" — наши менеджеры и все остальные. И на этом все закончилось. Мы просто начали обсуждать. Мы начали собираться вместе, чтобы написать песни и посмотреть, что из этого выйдет. Через некоторое время мы немного набрали обороты, и песни появились сами собой. И, да, бум — следующее, что вы узнаете, это то, что мы записываем новый альбом BIOHAZARD "Divided We Fall". Вот и мы».

Он также рассказал о сессиях записи "Divided We Fall", которые проходили в студиях Shorefire Recording в Лонг-Бранче, штат Нью-Джерси, и The Hydeaway в Ван-Найсе, штат Калифорния, при участии Joseph DeMaio и Matt Hyde. Гитаристом и техническим специалистом по продюсированию был Phil Caivano.

«Я живу на Восточном побережье, поэтому мне было проще все делать в Лонг-Бранче. Shorefire — отличная студия, и наш друг Joe ею руководит. Мы уже работали там раньше. И причина, по которой я люблю это место, помимо того, что здесь есть все самое лучшее, это то, что оно похоже на одну большую комнату, и это дает возможность такой группе, как мы, — нам нравится записываться как можно живее, — так что у нас есть возможность устраивать концерты в этой комнате и записываться таким образом. Вот это мы и провернули».




19 окт 2025
S
Sw0Rn
Крутой у них барабанщик
19 окт 2025
Орион
Песню Fuck the System могут попытаться запретить из-за 3-го куплета и последнего припева.
