Барабанщик BIOHAZARD: «Мы долго запрягали»



DANNY SCHULER в недавнем интервью поговорил про новую студийную пластинку BIOHAZARD, релиз которой намечен на 17 октября:



«Что ж, работа над альбомом шла очень долго, потому что группа долгое время ничем по-настоящему не занималась. В 2023 году группа снова собралась вместе. Мы начали давать несколько концертов, начали гастролировать, и все начали спрашивать: "Эй, а почему бы нам не записать альбом?" — наши менеджеры и все остальные. И на этом все закончилось. Мы просто начали обсуждать. Мы начали собираться вместе, чтобы написать песни и посмотреть, что из этого выйдет. Через некоторое время мы немного набрали обороты, и песни появились сами собой. И, да, бум — следующее, что вы узнаете, это то, что мы записываем новый альбом BIOHAZARD "Divided We Fall". Вот и мы».



Он также рассказал о сессиях записи "Divided We Fall", которые проходили в студиях Shorefire Recording в Лонг-Бранче, штат Нью-Джерси, и The Hydeaway в Ван-Найсе, штат Калифорния, при участии Joseph DeMaio и Matt Hyde. Гитаристом и техническим специалистом по продюсированию был Phil Caivano.



«Я живу на Восточном побережье, поэтому мне было проще все делать в Лонг-Бранче. Shorefire — отличная студия, и наш друг Joe ею руководит. Мы уже работали там раньше. И причина, по которой я люблю это место, помимо того, что здесь есть все самое лучшее, это то, что оно похоже на одну большую комнату, и это дает возможность такой группе, как мы, — нам нравится записываться как можно живее, — так что у нас есть возможность устраивать концерты в этой комнате и записываться таким образом. Вот это мы и провернули».







