Вокалист SPINESHANK: «Мы хотим выпустить сингл и проверить реакцию»



Jonny Santos в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать от SPINESHANK новой пластинки в будущем:



«Прямо сейчас, я так понимаю, мы собираемся начать выпускать отдельные песни. Попробуем и посмотрим, как отреагируют люди.



Мы реально хотели [отпраздновать 25-ю] годовщину выхода [второго студийного альбома SPINESHANK] "The Height Of Callousness" [во время тура]. Это важно для нас, и, очевидно, фэнам это нравится. И тогда заговорили о новой музыке. Потому что мы наблюдали возрождение групп нашей эпохи, которые реально преуспевали. И если мы хотим продолжать в том же духе, нам, наверное, стоит выпустить какую-нибудь новую музыку. Так что мы начнем с малого, а потом посмотрим, к чему это приведет. Но если все и дальше будет идти так, как сейчас, я определенно могу представить, что мы выпустим полноформатный альбом или продолжим выпускать [синглы] в течение следующего года, а затем сведем их все в один альбом и выпустим его. Как только мы вернемся домой [с выступления в Aftershock], мы собираемся поработать над чем-нибудь, пока будем дома».







