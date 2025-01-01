Arts
Новости
Spineshank

16 окт 2025 : 		 Вокалист SPINESHANK: «Мы хотим выпустить сингл и проверить реакцию»

2 окт 2025 : 		 Вокалист SPINESHANK: «Мы удивлены такой реакцией на тур»

14 сен 2025 : 		 Новая музыка от SPINESHANK в 2026 году

14 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SPINESHANK

12 июл 2025 : 		 SPINESHANK выступили впервые за 13 лет

9 июн 2025 : 		 SPINESHANK почти закончили с новым треком

28 апр 2025 : 		 SPINESHANK готовят новую песню

20 июн 2012 : 		 Новое видео SPINESHANK

26 апр 2012 : 		 Новая песня SPINESHANK

19 апр 2012 : 		 Обложка нового альбома SPINESHANK

7 мар 2012 : 		 Дата выхода нового альбома SPINESHANK

24 фев 2012 : 		 SPINESHANK на CENTURY MEDIA RECORDS

6 окт 2011 : 		 Официальное "lyric video" SPINESHANK

4 окт 2011 : 		 Новая песня SPINESHANK

28 сен 2011 : 		 SPINESHANK ищут лейбл

23 янв 2011 : 		 Название нового альбома SPINESHANK
Вокалист SPINESHANK: «Мы хотим выпустить сингл и проверить реакцию»



Jonny Santos в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать от SPINESHANK новой пластинки в будущем:

«Прямо сейчас, я так понимаю, мы собираемся начать выпускать отдельные песни. Попробуем и посмотрим, как отреагируют люди.

Мы реально хотели [отпраздновать 25-ю] годовщину выхода [второго студийного альбома SPINESHANK] "The Height Of Callousness" [во время тура]. Это важно для нас, и, очевидно, фэнам это нравится. И тогда заговорили о новой музыке. Потому что мы наблюдали возрождение групп нашей эпохи, которые реально преуспевали. И если мы хотим продолжать в том же духе, нам, наверное, стоит выпустить какую-нибудь новую музыку. Так что мы начнем с малого, а потом посмотрим, к чему это приведет. Но если все и дальше будет идти так, как сейчас, я определенно могу представить, что мы выпустим полноформатный альбом или продолжим выпускать [синглы] в течение следующего года, а затем сведем их все в один альбом и выпустим его. Как только мы вернемся домой [с выступления в Aftershock], мы собираемся поработать над чем-нибудь, пока будем дома».




просмотров: 73

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
