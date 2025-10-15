сегодня



Барабанщик HATEBREED: «Ждите материал больше в духе SLAYER»



MATT BYRNE в недавнем интервью рассказал о новом материале группы:



«Я считаю, что этот новый материал намного более трэшевый. В HATEBREED всегда имеет место привкус металла. Я думаю, что многие люди пытаются представить нас как хардкор-группу, но я полагаю, что с годами мы стали намного более металлическими. В нас по-прежнему чувствуется атмосфера хардкор-панка, но я думаю, что новый материал гораздо более металлический, трэшевый, быстрый, в стиле SLAYER, если можно так выразиться. Именно в этом направлении мы сейчас и движемся, но в нем все еще много грува. Это определенно самый тяжелый материал, который мы написали на сегодняшний день. Я знаю, что у групп это может быть клише — "Внимание всем. Это самая крутая штука", или что там еще говорят, но это правда. Это правда. Это действительно так. Так что я буду рад, если все услышат и другие песни».



Что касается того, чего фэны могут ожидать от HATEBREED в 2026 году, Matt сказал:



«Новый альбом, новая музыка. Для группы наступает новая эра. У нас произошли некоторые изменения в составе. Этим летом мы решили кое-какие проблемы со здоровьем. Так что мы выходим на первое место, мы добиваемся успеха, мы выходим на первое место. И, да, новая постановка. Мы просто продвигаем шоу на 100% и просто движемся дальше»







