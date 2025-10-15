Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 34
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Hatebreed

*



15 окт 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED: «Ждите материал больше в духе SLAYER»

9 окт 2025 : 		 Новый альбом HATEBREED готов на 85%

2 окт 2025 : 		 HATEBREED ответили на иск CHRIS BEATTIE

12 авг 2025 : 		 Гитаристу HATEBREED уже лучше

1 авг 2025 : 		 CHRIS BEATTIE подал иск против HATEBREED

21 июл 2025 : 		 Новая песня HATEBREED

14 июл 2025 : 		 Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе

9 июл 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED об уходе басиста: «Нечего особо обсуждать»

1 июл 2025 : 		 Гитарист HATEBREED надеется на операцию

19 июн 2025 : 		 У гитариста HATEBREED нашли опухоль

21 май 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED о своем уходе

7 май 2025 : 		 HATEBREED обещают сингл

1 мар 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

26 фев 2025 : 		 HATEBREED поменяли басиста

8 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATEBREED

14 авг 2024 : 		 HATEBREED без лейбла

10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво

17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES

17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

27 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

25 ноя 2020 : 		 Вокалист HATEBREED — о концертах после пандемии

6 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED
Барабанщик HATEBREED: «Ждите материал больше в духе SLAYER»



MATT BYRNE в недавнем интервью рассказал о новом материале группы:

«Я считаю, что этот новый материал намного более трэшевый. В HATEBREED всегда имеет место привкус металла. Я думаю, что многие люди пытаются представить нас как хардкор-группу, но я полагаю, что с годами мы стали намного более металлическими. В нас по-прежнему чувствуется атмосфера хардкор-панка, но я думаю, что новый материал гораздо более металлический, трэшевый, быстрый, в стиле SLAYER, если можно так выразиться. Именно в этом направлении мы сейчас и движемся, но в нем все еще много грува. Это определенно самый тяжелый материал, который мы написали на сегодняшний день. Я знаю, что у групп это может быть клише — "Внимание всем. Это самая крутая штука", или что там еще говорят, но это правда. Это правда. Это действительно так. Так что я буду рад, если все услышат и другие песни».

Что касается того, чего фэны могут ожидать от HATEBREED в 2026 году, Matt сказал:

«Новый альбом, новая музыка. Для группы наступает новая эра. У нас произошли некоторые изменения в составе. Этим летом мы решили кое-какие проблемы со здоровьем. Так что мы выходим на первое место, мы добиваемся успеха, мы выходим на первое место. И, да, новая постановка. Мы просто продвигаем шоу на 100% и просто движемся дальше»




15 окт 2025
Lord Iscariah
Сингл был разъеб, надеюсь и альбом будет не хуже.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
