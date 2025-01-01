сегодня



JIMMY D'ANDA вернулся в BULLETBOYS



JIMMY D'ANDA сообщил о возвращении в BULLETBOYS:



«Доброе утро, рокеры и рокетты!



Я долго и упорно думал о своем будущем в рок-н-ролле.



Все знают, что воссоединение групп — это грандиозная задача, особенно для групп, которые были распущены в течение многих лет… Сказав это, я почувствовал, что у меня остались незаконченные дела с моей старой группой BBOYS, а после потери ОЗЗИ это потрясло меня до глубины души … Итак, Lonnie, Marq и я сели в SALSA AND BEER, искренне поговорили и избавились от многолетних обид (чего мы никогда раньше не делали). Затем я сел рядом с Mick'ом, гитаристом первого состава, и спросил, не хочет ли он вернуться, но у него не было такого желания, и это вполне объяснимо. Я связался с несколькими гитаристами, но ни у кого из них не было такого энтузиазма, как у гитариста Frankie Lindia ( DLR /RATT/ATOMIC PUNKS), так что, пожалуйста, поприветствуйте его в нашей группе! …



В данный момент мы репетируем и надеемся поработать над новыми мелодиями».











