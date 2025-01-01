Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Новое видео MEGADETH 33
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Bulletboys

*



15 окт 2025 : 		 JIMMY D'ANDA вернулся в BULLETBOYS

11 дек 2024 : 		 LONNIE VENCENT возвращается в BULLETBOYS

2 май 2024 : 		 BULLETBOYS работают с SONGVEST

23 мар 2024 : 		 Вокалист BULLETBOYS о новом проекте с басистом METALLICA

22 ноя 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS: «Рок-н-ролл должен быть с изъяном, тогда он настоящий»

30 авг 2023 : 		 Двойничок от BULLETBOYS

21 мар 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о распаде оригинального состава

25 дек 2022 : 		 MICK SWEDA: «Ничего общего с BULLETBOYS иметь не хочу!»

11 авг 2022 : 		 MARQ TORIEN: «JAMES HETFIELD был защитником BULLETBOYS»

24 июн 2022 : 		 Новое видео BULLETBOYS

19 янв 2022 : 		 BULLETBOYS представили новый состав

8 янв 2022 : 		 Перемены в BULLETBOYS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

28 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о воссоединении оригинального состава

26 май 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

9 апр 2020 : 		 BULLETBOYS работают над альбомом

2 янв 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

14 дек 2019 : 		 BULLETBOYS вновь вместе

2 мар 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

29 янв 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

11 янв 2018 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

10 янв 2018 : 		 Новое видео BULLETBOYS

10 ноя 2016 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

14 апр 2016 : 		 BULLETBOYS на FRONTIERS MUSIC SRL

2 сен 2015 : 		 Новое видео BULLETBOYS

31 авг 2015 : 		 Вокалист BULLETBOYS арестован в Тампе
JIMMY D'ANDA вернулся в BULLETBOYS



zoom
JIMMY D'ANDA сообщил о возвращении в BULLETBOYS:

«Доброе утро, рокеры и рокетты!

Я долго и упорно думал о своем будущем в рок-н-ролле.

Все знают, что воссоединение групп — это грандиозная задача, особенно для групп, которые были распущены в течение многих лет… Сказав это, я почувствовал, что у меня остались незаконченные дела с моей старой группой BBOYS, а после потери ОЗЗИ это потрясло меня до глубины души … Итак, Lonnie, Marq и я сели в SALSA AND BEER, искренне поговорили и избавились от многолетних обид (чего мы никогда раньше не делали). Затем я сел рядом с Mick'ом, гитаристом первого состава, и спросил, не хочет ли он вернуться, но у него не было такого желания, и это вполне объяснимо. Я связался с несколькими гитаристами, но ни у кого из них не было такого энтузиазма, как у гитариста Frankie Lindia ( DLR /RATT/ATOMIC PUNKS), так что, пожалуйста, поприветствуйте его в нашей группе! …

В данный момент мы репетируем и надеемся поработать над новыми мелодиями».






просмотров: 64

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
