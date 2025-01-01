Arts
Новости
Lostprophets

15 окт 2025 : 		 Подруга бывшего вокалиста LOSTPROPHETS: «Странно, что это не сделали раньше»

12 окт 2025 : 		 Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали

Подруга бывшего вокалиста LOSTPROPHETS: «Странно, что это не сделали раньше»



Двое мужчин предстали перед судом в понедельник (13 октября) по обвинению в убийстве бывшего фронтмена LOSTPROPHETS Иэна Уоткинса. Опальный певец был зарезан в субботу (11 октября) в тюрьме на севере Англии, где он отбывал 29-летний срок за сексуальные преступления против детей.

25-летний Рашид Гедель и 43-летний Сэмюэл Додсворт по отдельности предстали перед судьей Данном в магистратском суде Лидса.

Оба мужчины заключены под стражу и, как ожидается, предстанут перед королевским судом Лидса во вторник.

48-летнему Уоткинсу перерезали горло в британской тюрьме строгого режима Уэйкфилд после того, как заключенных выпустили из их камер.

В заявлении полиции Западного Йоркшира в понедельник говорилось: "Детективы предъявили обвинения двум мужчинам в убийстве после смерти заключенного в полицейском участке Уэйкфилд в субботу.

Иэн Уоткинс, 48 лет, был объявлен мертвым после серьезного нападения в госпитале в Уэйкфилде в субботу утром (11 октября).

Рашиду Геделю, 25 лет, и Сэмюэлю Додсворту, 43 года, обоим из HMP Wakefield предъявлены обвинения в убийстве.

Сегодня утром они должны предстать перед мировым судом Лидса".

Сообщается, что нападавшие на Уоткинса перерезали ему яремную вену, в результате чего Иэн скончался от потери крови.

Бывшая подруга Joanne Mjadzelics, сыгравшая важную роль в раскрытии его преступлений, сообщила о новости следующее:

«Это большой шок, но я удивлена, что этого не случилось раньше. Я всегда ждала этого телефонного звонка. С первого дня, как он попал в тюрьму, он ходил с мишенью на спине. Я всегда боялась, что он выйдет и выследит меня или что-то в этом роде, так что я испытала облегчение».

Mjadzelics, которая, как сообщается, страдала от ПТСР и причинения себе вреда в результате своих отношений с Уоткинсом, добавила:

«Я долгое время хотела, чтобы он умер после всего, что он сделал. Я чувствую облегчение, у меня словно гора свалилась с плеч.

Это уже второй раз, когда кто-то перерезает себе горло. Я ожидал, что это произойдет раньше. Он находится там уже почти 13 лет».

Ранее, в 2023 году, Уоткинс получил ножевое ранение в ходе инцидента в той же тюрьме. Тогда он получил травмы, не представляющие угрозы для жизни, после того, как, по сообщениям, был взят в заложники тремя другими заключенными, после чего был освобожден сотрудниками тюрьмы шесть часов спустя.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
