Гитарист TYPE O NEGATIVE: «О трибьюте Питеру мы говорили»



KENNY HICKEY в недавнем интервью спросили, были ли все таки обсуждения о том, чтобы оставшиеся в живых участники группы собрались на трибьют-концерте Питеру Стилу:



«Да, были. К нам обращается много людей. Есть много агентов, которые [связываются с нами]. Это приносит прибыль, и чем больше растет ценность, тем больше они будут нас донимать»..



По его словам, бывший клавишник TYPE O NEGATIVE Josh Silver, который женат на сестре жены Kenny, по-прежнему не желает участвовать в проекте, посвященном Питеру Стилу, поскольку "долгое время" проработал парамедиком в Нью-Йорке.



«Josh и правда на данный момент очень сопротивляется. Но посмотрим. Мы не знаем, что произойдет. Он скоро собирается уйти на пенсию [со своей работы парамедика], так что мы не знаем, что будет дальше. Все зависит от того, сколько денег это будет и насколько много нам предложат».



На вопрос, есть ли у него на примете какой-то конкретный певец или несколько вокалистов, которых он хотел бы видеть в качестве фронтмена TYPE O NEGATIVE на таком концерте или в туре, Kenny ответил:



«Нет, нет. Мне очень трудно прийти к такому выводу. Если что-то станет конкретным, тогда я реально начну думать об этом и прорабатывать эту тему, потому что [также] есть проблема с игрой на басу. Игра [Питера] на басу была более уникальной, чем его вокал. Глубокий баритональный вокал — многие люди с глубоким голосом могли бы исполнить эту хрень и раскрутить свой Rs… Но его бас-гитара была очень, очень уникальной».







