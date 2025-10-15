×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
57
Новое видео MEGADETH
33
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
32
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
26
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
57
Новое видео MEGADETH
33
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
32
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
26
все новости группы
Edge of Paradise
США
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.edgeofparadiseband.com
Facebook:
https://www.facebook.com/EdgeOfParadiseBand
15 окт 2025
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
22 сен 2025
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
28 июл 2025
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
29 апр 2025
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
8 мар 2025
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
5 фев 2025
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
9 янв 2025
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
9 апр 2024
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
5 фев 2024
:
Акустическое видео EDGE OF PARADISE
18 дек 2023
:
Кавер-версия THE SMASHING PUMPKINS от EDGE OF PARADISE
14 июл 2023
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
17 июн 2023
:
Видео с текстом от EDGE OF PARADISE
31 май 2023
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
24 май 2023
:
Новая песня EDGE OF PARADISE
3 май 2023
:
Новая песня EDGE OF PARADISE
9 мар 2023
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
22 июл 2022
:
Кавер-версия GUNS N' ROSES от EDGE OF PARADISE
10 май 2022
:
Анимационное видео от EDGE OF PARADISE
18 мар 2022
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
22 фев 2022
:
Видео с текстом от EDGE OF PARADISE
15 фев 2022
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
13 дек 2021
:
Кавер-версия THE WHO от EDGE OF PARADISE
28 сен 2021
:
Видео с текстом от EDGE OF PARADISE
25 авг 2021
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
2 авг 2021
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
8 июл 2021
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
18 июн 2021
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
6 апр 2021
:
Трейлер нового альбома EDGE OF PARADISE
1 май 2020
:
Акустика от EDGE OF PARADISE
11 апр 2020
:
Акустика от EDGE OF PARADISE
7 апр 2020
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
15 янв 2020
:
Акустика от EDGE OF PARADISE
25 окт 2019
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
26 сен 2019
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
31 авг 2019
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
21 авг 2019
:
EDGE OF PARADISE на Frontiers Music Srl
19 янв 2019
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
6 мар 2018
:
EDGE OF PARADISE снимают видео в Исландии
21 апр 2017
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
18 апр 2017
:
Видео с текстом от EDGE OF PARADISE
5 мар 2017
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
26 янв 2017
:
Новый альбом EDGE OF PARADISE выйдет весной
1 авг 2016
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
29 окт 2015
:
Вокалистка EDGE OF PARADISE исполняет песню из мультфильма
28 май 2015
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
16 май 2015
:
Новое видео EDGE OF PARADISE
22 апр 2015
:
Новый альбом EDGE OF PARADISE выйдет в мае
22 дек 2014
:
Рождественский трек от EDGE OF PARADISE
25 ноя 2014
:
EDGE OF PARADISE на Twin Peak Records
9 янв 2014
:
EDGE OF PARADISE работают с Michael Wagener
31 мар 2013
:
Видео с текстом от EDGE OF PARADISE
2 ноя 2011
:
Новое видео The Edge Of Paradise
сегодня
Новое видео EDGE OF PARADISE
Requiem for a Dream (And the Angels of Static), новое видео группы EDGE OF PARADISE, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
15 окт 2025
Corpsegrinder04
Ничё так шлюшка, но вот этот авангардный металлолом с башки я бы убрал.
Сразу напомнило
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=835a6f05042f4760b8b7e674634f90f8_l-12416107-images-thumbs&n=13
просмотров: 109
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сразу напомнило
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=835a6f05042f4760b8b7e674634f90f8_l-12416107-images-thumbs&n=13