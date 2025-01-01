Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Новое видео MEGADETH 33
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Новое видео MEGADETH 33
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
[= ||| все новости группы



*

Silent Skies

*



15 окт 2025 : 		 Новое видео SILENT SKIES

11 дек 2023 : 		 SILENT SKIES работают над саундтреком к Парку юрского периода

1 сен 2023 : 		 Новое видео SILENT SKIES

2 авг 2023 : 		 Новое видео SILENT SKIES

6 июл 2023 : 		 Новое видео SILENT SKIES

8 июн 2023 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от SILENT SKIES

18 апр 2023 : 		 SILENT SKIES представили свою версию хита LINKIN PARK

10 фев 2022 : 		 Новый альбом SILENT SKIES доступен для прослушивания

9 фев 2022 : 		 Новое видео SILENT SKIES

6 фев 2022 : 		 Вскрытие от SILENT SKIES

14 янв 2022 : 		 Новое видео SILENT SKIES

12 ноя 2021 : 		 Новое видео SILENT SKIES

11 авг 2021 : 		 SILENT SKIES завершили работу над альбомом

23 июн 2021 : 		 SILENT SKIES на Napalm Records

12 май 2021 : 		 SILENT SKIES завершают работу

21 дек 2020 : 		 Ave Maria от SILENT SKIES

14 дек 2020 : 		 Кавер-версия EURYTHMICS от SILENT SKIES

10 дек 2020 : 		 SILENT SKIES исполняют песню EVERGREY

21 сен 2020 : 		 Новое видео SILENT SKIES

29 сен 2019 : 		 Музыканты REDEMPTION в SILENT SKIES
| - |

|||| сегодня

Новое видео SILENT SKIES



zoom
New Life, новое видео SILENT SKIES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Dormant”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 79

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом