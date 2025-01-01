As Empires Fall, новое видео BLOODBOUND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Field Of Swords, релиз которого намечен на 21 ноября на Napalm Records:
1. Field of Swords
2. As Empires Fall
3. Defenders of Jerusalem
4. The Code of Warriors
5. Land of the Brave
6. Light the Sky
7. Teutonic Knights
8. Forged in Iron
9. Pain and Glory
10. Born to be King
11. The Nine Crusades (feat. Unleash the Archers)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет