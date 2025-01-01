Arts
Season Of The Dead

Новое видео SEASON OF THE DEAD



Voodoo Ritual, новое видео SEASON OF THE DEAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Zombie Chronicles Vol.1", релиз которого намечен на 14 ноября на Time To Kill Records.

Состав группы:

John McEntee (Incantation) – Vocals
Fiore Stravino (Fulci) – Vocals
Dave Neabore (Dog Eat Dog) – Bass
Chuck Sherwood (Incantation) – Bass
Giacomo Anselmi (Goblin Legacy) – Guitars
Titta Tani (ex Goblin, ex Necrophagia) – Drums

Мы хотели отдать дань более классному стилю, черпая вдохновение в Pantera. Фигура Anselmo и его сотрудничество с Necrophagia в качестве автора песен и гитариста имеют для нас огромное значение. Вуду, о котором говорится в треке, практиковала Мари Лаво, которая жила в Луизиане в 1800-х годах и до сих пор считается противоречивой и широко обсуждаемой фигурой.




просмотров: 94

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом