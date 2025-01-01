Arts
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 41
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Oceans

16 окт 2025 : 		 Новое видео OCEANS

3 авг 2025 : 		 Новая песня OCEANS

2 окт 2024 : 		 Новое видео OCEANS

29 авг 2024 : 		 Новое видео OCEANS

25 июл 2024 : 		 Новое видео OCEANS

22 фев 2024 : 		 Новое видео OCEANS

9 фев 2024 : 		 Новое видео OCEANS

26 авг 2023 : 		 Кавер-версия SYSTEM OF A DOWN от OCEANS

25 ноя 2022 : 		 Новое видео OCEANS

30 окт 2022 : 		 Новое видео OCEANS

5 сен 2022 : 		 Новое видео OCEANS

29 июл 2022 : 		 Новое видео OCEANS

27 май 2022 : 		 Новая песня OCEANS

11 мар 2022 : 		 Новое видео OCEANS

17 янв 2022 : 		 Новый ЕР OCEANS доступен для прослушивания

13 дек 2021 : 		 Новое видео OCEANS

2 ноя 2021 : 		 Новое видео OCEANS

1 май 2021 : 		 Вокалист MACHINE HEAD в новом видео OCEANS

26 апр 2021 : 		 Стрим от OCEANS

11 апр 2021 : 		 Новая песня OCEANS

19 мар 2021 : 		 Новая песня OCEANS

27 фев 2021 : 		 Новое видео OCEANS

11 фев 2021 : 		 Новый ЕР OCEANS выйдет весной

21 дек 2019 : 		 Новое видео OCEANS

2 дек 2019 : 		 Новое видео OCEANS
Новое видео OCEANS



Atlas, новое видео OCEANS, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 90

