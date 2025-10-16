Arts
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 41
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Celtic Frost

*



16 окт 2025 : 		 TOM GABRIEL FISCHER выбрал худший альбом CELTIC FROST

13 авг 2024 : 		 TOM GABRIEL FISCHER обсуждал с бывшим из CELTIC FROST концерты

21 окт 2023 : 		 Трибьют CELTIC FROST выйдет зимой

19 авг 2023 : 		 Лидер HELLHAMMER/CELTIC FROST: «Без кассет меня бы не было!»

23 дек 2022 : 		 Винилы с USB CELTIC FROST выйдут зимой

1 окт 2022 : 		 Вскрытие CELTIC FROST

9 сен 2022 : 		 Бокс-сет CELTIC FROST выйдет осенью

13 дек 2021 : 		 TOM GABRIEL FISCHER готов возродить CELTIC FROST

11 окт 2021 : 		 Лидер CELTIC FROST получил награду

9 июл 2021 : 		 Музыканты 1349, NUCLEAR, HELLMAN исполняют трек CELTIC FROST

30 ноя 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST: «"Cold Lake" — просто позор»

21 окт 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST написал вступительное слово

28 май 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST готовит новый проект

17 авг 2019 : 		 Лидер CELTIC FROST критикует METALLICA за исполнение его трека

7 ноя 2018 : 		 TOM G. WARRIOR исполнит трилогию CELTIC FROST/TRIPTYKON

27 окт 2017 : 		 Вокалист CELTIC FROST почтил память коллеги

22 окт 2017 : 		 Умер бывший басист CELTIC FROST

19 май 2017 : 		 THOMAS GABRIEL FISCHER не одобрял переиздания CELTIC FROST

17 май 2017 : 		 Переиздания CELTIC FROST выйдут летом

9 июн 2015 : 		 TOM GABRIEL FISCHER: «Реюнион CELTIC FROST невозможен»

15 мар 2014 : 		 CELTIC FROST предлагали $140,000 за выступление на Wacken'e

17 янв 2009 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST работает над материалом для нового проекта

11 май 2008 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST микширует новый блэк-альбом

21 ноя 2006 : 		 Видео CELTIC FROST будет показано в ходе кинофестиваля

9 июн 2006 : 		 CELTIC FROST: Состояние здоровья Tom'a Fischer'a в норме

27 май 2006 : 		 В CELTIC FROST новый сессионный гитарист
TOM GABRIEL FISCHER выбрал худший альбом CELTIC FROST



zoom
TOM GABRIEL FISCHER в недавнем интервью назвал худший альбом CELTIC FROST:

«Я занимаюсь музыкой уже 44 года и записал много альбомов. И, конечно, за такое долгое время, за четыре с половиной десятилетия, все совершают ошибки. Я человек. И я очень далёк от совершенства. И "Cold Lake" в то время был экспериментом, который, как мы думали, будет интересным. Мы хотели, чтобы альбом был немного более позитивным, немного более мелодичным и так далее, и тому подобное, немного более весёлым, но в артистическом плане это оказалось огромной ошибкой. Я думаю, что этот альбом — катастрофа с артистической точки зрения. У него плохой продакшн, плохой сонграйтинг, плохие тексты, плохая презентация. Мы работали с продюсером, который на самом деле не подходил для CELTIC FROST, поэтому я думаю, что это, пожалуй, худший альбом в моей карьере. Это худший альбом за 44 года моей карьеры музыканта. С учётом вышесказанного, альбом был выпущен в 1988 году, 37 лет назад, так что это было довольно давно. И с тех пор я многому научился. Я стал лучше как музыкант. Я сам стал продюсером. И я думаю, что "Cold Lake", вероятно, стал важным шагом на пути к тому, чтобы стать более критичным по отношению к самому себе, анализировать свою собственную работу и внедрять более высокие стандарты качества в работу. Так что несмотря на то, что в музыкальном плане я считаю этот альбом ужасным, он, вероятно, сделал меня более зрелым человеком и более зрелым или более опытным музыкантом».




Комментарии

16 окт 2025
gravitgroove
Hellhamner - тоже какаха еще та, если разобраться, но, разумеется, смешивать свой собственный вид незамысловатого красттрэша с глэм металом было идиотской выходкой.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
