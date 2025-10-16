сегодня



TOM GABRIEL FISCHER выбрал худший альбом CELTIC FROST



TOM GABRIEL FISCHER в недавнем интервью назвал худший альбом CELTIC FROST:



«Я занимаюсь музыкой уже 44 года и записал много альбомов. И, конечно, за такое долгое время, за четыре с половиной десятилетия, все совершают ошибки. Я человек. И я очень далёк от совершенства. И "Cold Lake" в то время был экспериментом, который, как мы думали, будет интересным. Мы хотели, чтобы альбом был немного более позитивным, немного более мелодичным и так далее, и тому подобное, немного более весёлым, но в артистическом плане это оказалось огромной ошибкой. Я думаю, что этот альбом — катастрофа с артистической точки зрения. У него плохой продакшн, плохой сонграйтинг, плохие тексты, плохая презентация. Мы работали с продюсером, который на самом деле не подходил для CELTIC FROST, поэтому я думаю, что это, пожалуй, худший альбом в моей карьере. Это худший альбом за 44 года моей карьеры музыканта. С учётом вышесказанного, альбом был выпущен в 1988 году, 37 лет назад, так что это было довольно давно. И с тех пор я многому научился. Я стал лучше как музыкант. Я сам стал продюсером. И я думаю, что "Cold Lake", вероятно, стал важным шагом на пути к тому, чтобы стать более критичным по отношению к самому себе, анализировать свою собственную работу и внедрять более высокие стандарты качества в работу. Так что несмотря на то, что в музыкальном плане я считаю этот альбом ужасным, он, вероятно, сделал меня более зрелым человеком и более зрелым или более опытным музыкантом».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 173

