Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 41
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
O <- TOP5 <-
Decapitated

16 окт 2025 : 		 Гитарист DECAPITATED: «Каждая новая песня отличается»

14 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DECAPITATED

4 мар 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD присоединился на сцене к DECAPITATED для исполнения SLAYER

26 фев 2025 : 		 У DECAPITATED есть половина нового материала

28 янв 2025 : 		 Новые видео DECAPITATED

11 окт 2024 : 		 DECAPITATED поменяли вокалиста

8 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DECAPITATED

22 июл 2023 : 		 VOGG о том, как умудряется играть в MACHINE HEAD и DECAPITATED

27 май 2022 : 		 Новое видео DECAPITATED

16 май 2022 : 		 Новое видео DECAPITATED

13 май 2022 : 		 Гитарист DECAPITATED — об обвинениях в изнасиловании

8 апр 2022 : 		 Новое видео DECAPITATED

23 мар 2022 : 		 Новое видео DECAPITATED

18 мар 2022 : 		 Новая песня DECAPITATED

29 дек 2021 : 		 DECAPITATED завершили работу над альбомом

21 июл 2021 : 		 DECAPITATED выступают против попыток сорвать тур

6 июн 2021 : 		 Новое видео DECAPITATED

1 май 2021 : 		 Новый релиз DECAPITATED выйдет летом

29 сен 2020 : 		 DECAPITATED остались на NUCLEAR BLAST

26 сен 2020 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

22 дек 2018 : 		 DECAPITATED поменяли барабанщика

19 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DECAPITATED

17 июл 2018 : 		 Премьера видео DECAPITATED

24 мар 2018 : 		 Гитарист DECAPITATED: «Мы невиновны, свободны и готовы вернуться!»

12 янв 2018 : 		 Обвинения против DECAPITATED сняты
Гитарист DECAPITATED: «Каждая новая песня отличается»



Waclaw "Vogg" Kieltyka в недавнем интервью спросили, работает ли группа над новым материалом:

«Пока что я сам работаю над новыми песнями. Так что настанет время собраться в студии вместе, но поскольку мы постоянно гастролируем, и после последней записи это похоже на бесконечный гастрольный цикл — у нас еще впереди фестивальное лето, плюс европейский тур в октябре, ноябре и декабре, — так что после этого, вероятно, мы собираемся больше сосредоточиться на сочинении новых песен».

Что касается музыкального направления новых песен DECAPITATED, он сказал:

«Ну, вероятно, это будет что-то вроде смешения стилей, которые я использовал раньше. У меня уже есть несколько идей, несколько песен, и каждая песня совершенно разная. Между ними нет какой-то связи. Я имею в виду, [это] мое гитарное звучание и мой стиль написания риффов, но пока что каждая песня написана в своем роде по-разному, с разным характером и в разном стиле металлической музыки».




просмотров: 25

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
