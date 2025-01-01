сегодня



Гитарист DECAPITATED: «Каждая новая песня отличается»



Waclaw "Vogg" Kieltyka в недавнем интервью спросили, работает ли группа над новым материалом:



«Пока что я сам работаю над новыми песнями. Так что настанет время собраться в студии вместе, но поскольку мы постоянно гастролируем, и после последней записи это похоже на бесконечный гастрольный цикл — у нас еще впереди фестивальное лето, плюс европейский тур в октябре, ноябре и декабре, — так что после этого, вероятно, мы собираемся больше сосредоточиться на сочинении новых песен».



Что касается музыкального направления новых песен DECAPITATED, он сказал:



«Ну, вероятно, это будет что-то вроде смешения стилей, которые я использовал раньше. У меня уже есть несколько идей, несколько песен, и каждая песня совершенно разная. Между ними нет какой-то связи. Я имею в виду, [это] мое гитарное звучание и мой стиль написания риффов, но пока что каждая песня написана в своем роде по-разному, с разным характером и в разном стиле металлической музыки».







