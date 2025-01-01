сегодня



Почему THOBBE ENGLUND вернулся в SABATON



THOBBE ENGLUND в недавнем интервью рассказал о причинах, побудивших его вернуться в SABATON:



«Это было как нельзя кстати, как и многое другое, что, как ни странно, происходит в моей жизни. В 16-м мы постоянно гастролировали — '12, '13, '14, '15, и в 16-м. Было очень тяжело. Мы все время были в разъездах. И я помню, как однажды мы были в туре по США. вместе с NIGHTWISH, я лежал ночью без сна в гастрольном автобусе и спрашивал себя: "Почему я не счастлив на сто процентов, хотя я осуществил свою детскую мечту — стать международной рок-звездой, путешествовать по миру, играть на гитаре и жить мечтой с моими лучшими друзьями?' И я понял, что в моей жизни не хватает ребенка. Объединив интенсивные гастроли, которые мы проводили все эти годы, с этим осознанием, я понял, что наступают другие времена. Так что меня заменил Tommy. Он был идеальной заменой. В августе '16 он дал свое первое выступление на Sabaton Open Air. А затем он оставался с группой до января 2024 года. И вот ребята спросили меня: "Не хотел бы ты снова надеть камуфляжные штаны?", и я ответил: "Да".



У меня сын и его любимая группа сейчас — SABATON. И он уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что папа вернется домой через пару недель, а то и месяцев. И мы ведем эти беседы, видеосвязь, когда мы в туре и все такое. Так что все работает идеально. Так что теперь все в гармонии.



Я как-то слышал, что кто-то сказал — по-моему, это вообще старая поговорка — если ты найдешь работу, которую любишь, то тебе не придется работать больше ни дня в своей жизни, потому что ты занимаешься тем, что любишь. И теперь прекрасно сочетать это с семейной жизнью.… Как я уже сказал, все в гармонии. Это просто замечательно!»







