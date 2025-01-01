Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 24
*

Sabaton

*



20 окт 2025 : 		 Почему THOBBE ENGLUND вернулся в SABATON

18 окт 2025 : 		 Новое видео SABATON

8 окт 2025 : 		 Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу

6 окт 2025 : 		 Лидер SABATON о важности американского рынка

24 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

12 сен 2025 : 		 Новая песня SABATON

2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON

19 ноя 2024 : 		 SABATON в игре

28 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Материал в работе!»

23 окт 2024 : 		 Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»

4 сен 2024 : 		 Симулятор фестиваля от SABATON

29 июл 2024 : 		 SABATON о Heroes

4 июн 2024 : 		 SABATON объявили свой месяц гордости

30 май 2024 : 		 Концертный фильм SABATON выйдет осенью

19 май 2024 : 		 SABATON отмечают юбилей Heroes

15 апр 2024 : 		 Новая веха SABATON
Почему THOBBE ENGLUND вернулся в SABATON



THOBBE ENGLUND в недавнем интервью рассказал о причинах, побудивших его вернуться в SABATON:

«Это было как нельзя кстати, как и многое другое, что, как ни странно, происходит в моей жизни. В 16-м мы постоянно гастролировали — '12, '13, '14, '15, и в 16-м. Было очень тяжело. Мы все время были в разъездах. И я помню, как однажды мы были в туре по США. вместе с NIGHTWISH, я лежал ночью без сна в гастрольном автобусе и спрашивал себя: "Почему я не счастлив на сто процентов, хотя я осуществил свою детскую мечту — стать международной рок-звездой, путешествовать по миру, играть на гитаре и жить мечтой с моими лучшими друзьями?' И я понял, что в моей жизни не хватает ребенка. Объединив интенсивные гастроли, которые мы проводили все эти годы, с этим осознанием, я понял, что наступают другие времена. Так что меня заменил Tommy. Он был идеальной заменой. В августе '16 он дал свое первое выступление на Sabaton Open Air. А затем он оставался с группой до января 2024 года. И вот ребята спросили меня: "Не хотел бы ты снова надеть камуфляжные штаны?", и я ответил: "Да".

У меня сын и его любимая группа сейчас — SABATON. И он уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что папа вернется домой через пару недель, а то и месяцев. И мы ведем эти беседы, видеосвязь, когда мы в туре и все такое. Так что все работает идеально. Так что теперь все в гармонии.

Я как-то слышал, что кто-то сказал — по-моему, это вообще старая поговорка — если ты найдешь работу, которую любишь, то тебе не придется работать больше ни дня в своей жизни, потому что ты занимаешься тем, что любишь. И теперь прекрасно сочетать это с семейной жизнью.… Как я уже сказал, все в гармонии. Это просто замечательно!»




просмотров: 202

