сегодня
MICHAEL SWEET с женой основал FAITH IN MUSIC
MICHAEL SWEET с женой основал некоммерческую организацию FAITH IN MUSIC, "занимающаяся расширением прав и возможностей музыкантов и воспитанием следующего поколения профессионалов музыкальной индустрии".
Еще в 2013 году Michael и Lisa начали замечать чувство, которое они не могли игнорировать, — ощущение, что Бог подталкивает их к чему-то большему. Не только для себя, но и для других, особенно для музыкантов, которые изо всех сил стараются продолжать творить в сложной и постоянно меняющейся индустрии. Эти первые разговоры, часто за чашкой кофе или в перерывах между гастролями, постепенно переросли в то, что впоследствии стало основой Faith In Music. По сути, они хотели помочь артистам достичь своих целей и достичь такого уровня качества и совершенства, который сегодня может показаться недостижимым.
Музыкальный мир никогда не был простым. Будь то молодой артист, копящий деньги на приличную гитару, или опытный музыкант, пытающийся продолжить турне, найти поддержку, финансовую или иную, всегда непросто. Michael знает этот мир вдоль и поперек. В начале 1980-х он помог основать новаторскую христианскую рок-группу STRYPER. Каким-то образом, спустя столько лет, группа все еще записывается, гастролирует и поддерживает связи с поклонниками по всему миру. Он воочию видел взлеты и падения — волнение, эмоциональное выгорание и тяжелую работу. Этот опыт определяет все, что он делает в фонде Faith In Music .
Lisa предлагает иную, но не менее важную точку зрения. Имея большой опыт руководства некоммерческими организациями и ведения бизнеса, она преуспевает за кулисами, занимаясь всем — от сбора средств и управления персоналом до планирования мероприятий и логистики. Ее практичный, устойчивый подход стал ключом к тому, чтобы помочь STRYPER ориентироваться в меняющейся музыкальной индустрии.
Вместе Michael и Lisa составляют сбалансированную команду, в которой творческая страсть сочетается с четкой стратегией. Они помогали STRYPER двигаться вперед не только благодаря упорству, но и благодаря ведению бизнеса, привлечению спонсоров, разумному управлению ресурсами и тому, чтобы всегда иметь в виду общую картину.
Фонд Faith In Music — это их способ отдавать и оплачивать то, что они делают. Это отражает тот путь, который они прошли вместе, и их надежду на то, что при правильной поддержке все больше артистов смогут продолжать создавать музыку, которая по-настоящему важна.
Michael: «Если вы знаете меня и Lisa достаточно давно, то знаете, что музыка никогда не была для нас просто карьерой. Это было призвание. Это привело нас туда, куда мы и представить себе не могли, познакомило с людьми, которые изменили нашу жизнь, и преподало нам уроки, которые мы не смогли бы получить нигде в другом месте. Но мы также видели и другую сторону: борьбу, финансовые трудности, одиночество и двери, которые остаются закрытыми, независимо от того, насколько вы талантливы.
Много лет назад я наблюдал, как талантливая молодая группа выкладывалась по полной перед аудиторией из десяти человек, не потому, что им не хватало страсти, а потому, что у них не было поддержки. В ту ночь они спали в фургоне, чтобы сэкономить на гостиничных расходах. Этот момент запомнился мне надолго. Это напомнило мне о том, как много музыкантов делают все правильно, но все равно чувствуют, что проигрывают битву.
Вот почему мы основали Faith In Music. Чтобы помогать артистам, которые чувствуют, что они делают это в одиночку. Мы прошли этот путь, мы почувствовали напряжение и считаем, что финансовые барьеры не должны останавливать никого, у кого есть призвание создавать музыку.
"Благодаря Faith In Music мы предлагаем два вида грантов для артистов:
* Гранты на поддержку гастролей, которые помогают с перелетом, проживанием и логистикой
* Гранты на поддержку записи, которые помогают с выделением студийного времени, продюсерами и сведением/ мастерингом
Готовитесь ли вы к своему первому турне или заканчиваете работу над альбомом, работа над которым была отложена, мы хотим помочь вам воплотить это в жизнь.
Прием заявок официально открыт и завершится 15 ноября. Подайте заявку сейчас на сайте FaithInMusic.com.
Пожалуйста, подписывайтесь на @faithinmusicfoundation и помогайте нам распространять информацию. Чем больше мы получаем, тем больше можем отдать на поддержку музыкантов, испытывающих трудности.
Музыка обладает способностью исцелять, объединять, изменять жизни. Это изменило нас самих, и теперь мы можем помогать другим нести этот же свет вперед».
Michael и Lisa верят, что каждый артист заслуживает возможности оставить свой след в мире. Faith In Music — это некоммерческий фонд, основанный на вере, который занимается расширением прав и возможностей музыкантов, устраняя финансовые барьеры, мешающие им осуществить свои мечты. Независимо от того, записывают ли они свой первый альбом, отправляются ли в турне или совершенствуют свои навыки с признанными профессионалами, Michael и Lisa всегда рядом, чтобы оказать им решающую поддержку. Их миссия заключается в создании динамичного, инклюзивного сообщества, которое предоставляет возможности начинающим музыкантам, предлагает поддержку признанным артистам, которые хотят продолжать обогащать мир своей музыкой, и помогает работникам индустрии приобретать опыт и продвигаться по карьерной лестнице. Благодаря любви, доброте и общей страсти к музыке Michael и Lisa стремятся создать пространство, где каждый может процветать.
