Новости
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
Умер Эйс Фрейли 21
Mike Patton

Новая песня MIKE PATTON And THE AVETT BROTHERS



"Heaven's Breath", новая песня MIKE PATTON And THE AVETT BROTHERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "AVTT/PTTN", релиз которого намечен на 14 ноября на Thirty Tigers:

01. Dark Night Of My Soul
02. To Be Known
03. Heaven's Breath
04. Too Awesome
05. Disappearing
06. Eternal Love
07. The Ox Driver's Song
08. The Things I Do
09. Received




21 окт 2025
Вашингтон Ирвинг
почему все сайд-проекты участников FNM какие-то гейские?
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
