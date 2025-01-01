сегодня



Фильм о LED ZEPPELIN претендует на награду



Документальный фильм "Becoming Led Zeppelin" попал в номинацию "Best Music Documentary" 2025 Critics Choice Documentary Awards. Вручение состоится девятого ноября в The Edison Ballroom in Manhattan.



The Critics Choice Association Award присуждается за лучшие достижения года в области документальных фильмов, выпущенных в кинотеатрах, на телевидении и на основных цифровых платформах, согласно результатам голосования квалифицированных членов CCA. Номинации определяются путем голосования квалифицированных членов CCA, обладающих опытом в области документального кино. Продюсерами десятой ежегодной церемонии награждения являются Боб Бэйн из Bob Bain Productions и Джоуи Берлин из Berlin Entertainment.



«Номинированные фильмы и сериалы этого года напоминают нам о том, как документальное повествование может пролить свет на правду, вызвать сочувствие и углубить наше понимание мира», - сказал Christopher Campbell, Critics Choice Association's VP, Documentary. «Мы очень рады отметить создателей фильма, чье видение и преданность делу способствуют развитию этого вида искусства».







