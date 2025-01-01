Arts
Новости
*

Led Zeppelin

*



21 окт 2025 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN претендует на награду

16 сен 2025 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от HARP TWINS/VOFGANG TWINS

13 авг 2025 : 		 Новая книга LED ZEPPELIN выйдет осенью

5 авг 2025 : 		 Ремастированный трек от LED ZEPPELIN

25 июл 2025 : 		 Концертный ЕР LED ZEPPELIN выйдет осенью

12 фев 2025 : 		 Документальный фильм LED ZEPPELIN стал самым успешным музыкальным релизом в IMAX

23 янв 2025 : 		 Тизер фильма о LED ZEPPELIN

7 дек 2024 : 		 Альбомы LED ZEPPELIN вернулись в чарты

7 дек 2024 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN покажут в кино

7 сен 2024 : 		 CLASSIC ALBUMS исполнили LED ZEPPELIN

15 июл 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1973 года

2 июн 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1972 года

22 май 2024 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN выйдет на экраны

13 май 2024 : 		 ROBERT PLANT создал новый микс классики LED ZEPPELIN

20 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

8 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

20 фев 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN 1972 года

5 фев 2024 : 		 JIMMY PAGE по контракту мог уволить любого участника LED ZEPPELIN

21 ноя 2023 : 		 ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для меня»

16 сен 2023 : 		 Альбом LED ZEPPELIN выйдет в честь юбилея Atlantic Records

6 сен 2023 : 		 Конверт альбома LED ZEPPELIN с автографами ушёл за 15 000 фунтов

21 авг 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

22 июл 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

4 июн 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

21 май 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

15 апр 2023 : 		 Песня LED ZEPPELIN в библиотеке Конгресса
Фильм о LED ZEPPELIN претендует на награду



Документальный фильм "Becoming Led Zeppelin" попал в номинацию "Best Music Documentary" 2025 Critics Choice Documentary Awards. Вручение состоится девятого ноября в The Edison Ballroom in Manhattan.

The Critics Choice Association Award присуждается за лучшие достижения года в области документальных фильмов, выпущенных в кинотеатрах, на телевидении и на основных цифровых платформах, согласно результатам голосования квалифицированных членов CCA. Номинации определяются путем голосования квалифицированных членов CCA, обладающих опытом в области документального кино. Продюсерами десятой ежегодной церемонии награждения являются Боб Бэйн из Bob Bain Productions и Джоуи Берлин из Berlin Entertainment.

«Номинированные фильмы и сериалы этого года напоминают нам о том, как документальное повествование может пролить свет на правду, вызвать сочувствие и углубить наше понимание мира», - сказал Christopher Campbell, Critics Choice Association's VP, Documentary. «Мы очень рады отметить создателей фильма, чье видение и преданность делу способствуют развитию этого вида искусства».




просмотров: 149

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
