Новая раскраска от IRON MAIDEN



Вслед за беспрецедентным успехом двух предыдущих книг серии выходит третий том "The Official Iron Maiden Colouring Book", специально разработанный в честь 50-летия группы и успешного тура "Run For Your Lives". Как и в предыдущих изданиях, в новой книге рассказывается о самой культовой, влиятельной и знаковой группе хэви-металла.



В этой книге, посвященной богатой истории IRON MAIDEN, представлены культовые иллюстрации и мгновенно узнаваемые изображения, напечатанные на высококачественной бумаге квадратного формата, полностью одобренной и официально лицензированной. С этими удивительными рисунками можно часами наслаждаться раскрашиванием. В книге рассказывается о каждой детали культовых образов IRON MAIDEN, начиная с их становления в качестве светила сцены NWOBHM и заканчивая сегодняшним днем и их неизменным ошеломляющим успехом в качестве ведущего мирового хэви-металлического коллектива, который по-прежнему очаровывает миллионы поклонников на протяжении пяти десятилетий их карьеры.



Книга содержит тщательно проработанные изображения с подробными контурами, готовые для того, чтобы вы могли проявить свои художественные способности, используя ручки, карандаши или краски. В том числе иллюстрации с таких легендарных альбомов, как "Piece Of Mind", "Powerslave" и "Somewhere In Time", а также фотографии с недавних гастролей, включая "Flight 666", "Legacy Of The Beast" и, конечно же, "Run For Your Lives".



Проявите свой творческий потенциал и добавьте свои собственные интерпретации к этим классическим образам или просто воссоздайте их как можно ближе к оригиналам. Что бы вы ни решили, вы получите огромное удовольствие от того, что привнесете свой индивидуальный подход в этот классический дизайн.



Rock N' Roll Colouring была разработана фанатами для фанатов и создана двумя давними поклонниками рока и хэви-металла и фанатами книжек-раскрасок. Мы приложили все усилия, чтобы эта книга по достоинству подчеркнула наследие IRON MAIDEN и их культовой фигуры Эдди, кропотливо воссоздав некоторые из самых известных образов в стиле хэви-металл всех времен, чтобы поклонники MAIDEN во всем мире получили наилучший творческий опыт.



Доказано, что раскрашивание значительно улучшает психическое здоровье, в том числе способствует осознанности, расслаблению и концентрации внимания, и может понравиться людям любого возраста. Эти книги помогут вам провести несколько часов за творческим и расслабляющим занятием, сочетающим любовь к музыке с любовью к искусству.







