Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
18 окт 2025 : 		 Новая раскраска от IRON MAIDEN

15 окт 2025 : 		 Юбилейный винил IRON MAIDEN

6 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'a, я своими делами занимался!»

5 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»

3 окт 2025 : 		 STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN

25 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет

18 июл 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»

9 июл 2025 : 		 Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN

29 июн 2025 : 		 IRON MAIDEN отыграли самое крупное сольное выступление в UK

12 июн 2025 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

2 июн 2025 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2025 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»

29 май 2025 : 		 IRON MAIDEN о первом концерте

28 май 2025 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

22 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «С Bruce'ом очень легко работать»

20 май 2025 : 		 IRON MAIDEN просят фанатов не использовать телефоны во время концертов

10 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги»

24 апр 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN хвалит нового ударника

12 апр 2025 : 		 IRON MAIDEN скоро приступают к репетициям
Новая раскраска от IRON MAIDEN



Вслед за беспрецедентным успехом двух предыдущих книг серии выходит третий том "The Official Iron Maiden Colouring Book", специально разработанный в честь 50-летия группы и успешного тура "Run For Your Lives". Как и в предыдущих изданиях, в новой книге рассказывается о самой культовой, влиятельной и знаковой группе хэви-металла.

В этой книге, посвященной богатой истории IRON MAIDEN, представлены культовые иллюстрации и мгновенно узнаваемые изображения, напечатанные на высококачественной бумаге квадратного формата, полностью одобренной и официально лицензированной. С этими удивительными рисунками можно часами наслаждаться раскрашиванием. В книге рассказывается о каждой детали культовых образов IRON MAIDEN, начиная с их становления в качестве светила сцены NWOBHM и заканчивая сегодняшним днем и их неизменным ошеломляющим успехом в качестве ведущего мирового хэви-металлического коллектива, который по-прежнему очаровывает миллионы поклонников на протяжении пяти десятилетий их карьеры.

Книга содержит тщательно проработанные изображения с подробными контурами, готовые для того, чтобы вы могли проявить свои художественные способности, используя ручки, карандаши или краски. В том числе иллюстрации с таких легендарных альбомов, как "Piece Of Mind", "Powerslave" и "Somewhere In Time", а также фотографии с недавних гастролей, включая "Flight 666", "Legacy Of The Beast" и, конечно же, "Run For Your Lives".

Проявите свой творческий потенциал и добавьте свои собственные интерпретации к этим классическим образам или просто воссоздайте их как можно ближе к оригиналам. Что бы вы ни решили, вы получите огромное удовольствие от того, что привнесете свой индивидуальный подход в этот классический дизайн.

Rock N' Roll Colouring была разработана фанатами для фанатов и создана двумя давними поклонниками рока и хэви-металла и фанатами книжек-раскрасок. Мы приложили все усилия, чтобы эта книга по достоинству подчеркнула наследие IRON MAIDEN и их культовой фигуры Эдди, кропотливо воссоздав некоторые из самых известных образов в стиле хэви-металл всех времен, чтобы поклонники MAIDEN во всем мире получили наилучший творческий опыт.

Доказано, что раскрашивание значительно улучшает психическое здоровье, в том числе способствует осознанности, расслаблению и концентрации внимания, и может понравиться людям любого возраста. Эти книги помогут вам провести несколько часов за творческим и расслабляющим занятием, сочетающим любовь к музыке с любовью к искусству.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
