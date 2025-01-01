|
Концертное видео THREE DAYS GRACE
"Kill Me Fast", новое концертное видео группы THREE DAYS GRACE, доступно для просмотра ниже.
Adam Gontier: «Это одна из моих самых любимых песен, написанных группой. Она о том, как покончить с чем-то неприятным разом. Это просьба к тому, кто уже на полпути к отходу просто отпустить тебя. "Не заставляй меня ждать, пока ты разберешься в своей жизни". Это о медленной пытке от незнания того, где ты находишься. Тот момент, когда молчание ранит сильнее, чем правда, и ты умоляешь о том, чтобы все резко прекратить».
