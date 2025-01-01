Arts
*

Three Days Grace

*



18 окт 2025 : 		 Концертное видео THREE DAYS GRACE

1 окт 2025 : 		 Басист THREE DAYS GRACE: «METALLICA крута!»

22 авг 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE доступен для прослушивания

25 июл 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

10 июл 2025 : 		 THREE DAYS GRACE в 20-й раз первые

30 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE набрали миллиард

20 июн 2025 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

5 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE думают о юбилее второго альбома

13 май 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

14 мар 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет летом

27 фев 2025 : 		 THREE DAYS GRACE дали первое шоу с ADAM GONTIER за 12 лет

24 фев 2025 : 		 ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE

22 дек 2024 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»

27 ноя 2024 : 		 THREE DAYS GRACE завершат работу над альбомом зимой

22 ноя 2024 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 окт 2024 : 		 ADAM GONTIER вернулся в THREE DAYS GRACE

21 окт 2023 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»

20 апр 2023 : 		 ADAM GONTIER спел с THREE DAYS GRACE

9 ноя 2022 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 июл 2022 : 		 ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE

13 июл 2022 : 		 Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим

5 май 2022 : 		 THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19

17 фев 2022 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

20 дек 2021 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «А я вот Kid Rock'a люблю!»

30 ноя 2021 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE
Концертное видео THREE DAYS GRACE



"Kill Me Fast", новое концертное видео группы THREE DAYS GRACE, доступно для просмотра ниже.

Adam Gontier: «Это одна из моих самых любимых песен, написанных группой. Она о том, как покончить с чем-то неприятным разом. Это просьба к тому, кто уже на полпути к отходу просто отпустить тебя. "Не заставляй меня ждать, пока ты разберешься в своей жизни". Это о медленной пытке от незнания того, где ты находишься. Тот момент, когда молчание ранит сильнее, чем правда, и ты умоляешь о том, чтобы все резко прекратить».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
