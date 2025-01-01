Почему BILLY IDOL так назвал свою новую пластинку?

сегодня



BILLY IDOL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему новая пластинка получила название "Dream Into It":



«Я купил сингл [THE BEATLES] "She Loves You", когда мне было семь лет. Мне действительно нравилось то, что происходило в Англии — THE BEATLES и [ROLLING] STONES, это было так захватывающе. Затем ты мечтаешь об этой музыкальной революции, за которой наблюдаешь, и просто мечтаешь стать ее частью, а затем постепенно, с течением времени, превращаешься из фаната в того, кто сам уже двигает фишки по полю.... Но была небольшая борьба. Тебе пришлось немного попотеть, чтобы найти те ноты, которые ты ищешь, найти нужные слова, понять, что ты чувствуешь. И именно это я и сделал – я мечтал о разных вещах, и именно поэтому я так и назвал альбом... Первая половина альбома о моем детстве. а вторая половина альбома на самом деле о сегодняшнем дне — обо мне сегодняшнем. Мы по-прежнему ищем темы для песен. Мир по-прежнему вызывает у нас восхищение, и музыка по-прежнему каким-то образом дает ответ на этот вопрос. Это дало нам ту жизнь, на которую мы в некотором роде надеялись, став частью этой музыкальной революции, и это помогло мне поднять собственную планку».







