Новости
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic...
MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»
TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны»
*

Billy Idol

*



1 ноя 2025 : 		 Почему BILLY IDOL так назвал свою новую пластинку?

17 окт 2025 : 		 BILLY IDOL о встрече со STEVE STEVENS

28 июн 2025 : 		 Винилы BILLY IDOL выйдут летом

3 май 2025 : 		 BILLY IDOL выступил с AVRIL LAVIGNE

24 апр 2025 : 		 AVRIL LAVIGNE в новом видео BILLY IDOL

25 мар 2025 : 		 BILLY IDOL на MTV '83

27 фев 2025 : 		 Новое видео BILLY IDOL

26 окт 2024 : 		 BILLY IDOL на 103 этаже

25 сен 2024 : 		 BILLY IDOL выступил на открытии выставки BILLY MORRISON

1 авг 2024 : 		 BILLY IDOL на 103 этаже

19 май 2024 : 		 Концертное видео BILLY IDOL

18 май 2024 : 		 Концертное видео BILLY IDOL

19 апр 2024 : 		 Фрагмент стрима BILLY IDOL

12 апр 2024 : 		 Фрагмент стрима BILLY IDOL

14 мар 2024 : 		 Нереализованный трек BILLY IDOL

25 фев 2024 : 		 Фрагмент стрима BILLY IDOL

15 фев 2024 : 		 Фрагмент стрима BILLY IDOL

9 фев 2024 : 		 Фрагмент стрима BILLY IDOL

2 фев 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BILLY IDOL

4 дек 2023 : 		 Фрагмент стрима BILLY IDOL

1 дек 2023 : 		 Новый релиз BILLY IDOL выйдет зимой

13 ноя 2023 : 		 Фрагмент стрима BILLY IDOL

25 окт 2023 : 		 Трейлер нового фильма BILLY IDOL

19 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BILLY IDOL

30 июл 2023 : 		 Новое видео BILLY IDOL

25 июл 2023 : 		 Трейлер нового релиза BILLY IDOL
Почему BILLY IDOL так назвал свою новую пластинку?



BILLY IDOL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему новая пластинка получила название "Dream Into It":

«Я купил сингл [THE BEATLES] "She Loves You", когда мне было семь лет. Мне действительно нравилось то, что происходило в Англии — THE BEATLES и [ROLLING] STONES, это было так захватывающе. Затем ты мечтаешь об этой музыкальной революции, за которой наблюдаешь, и просто мечтаешь стать ее частью, а затем постепенно, с течением времени, превращаешься из фаната в того, кто сам уже двигает фишки по полю.... Но была небольшая борьба. Тебе пришлось немного попотеть, чтобы найти те ноты, которые ты ищешь, найти нужные слова, понять, что ты чувствуешь. И именно это я и сделал – я мечтал о разных вещах, и именно поэтому я так и назвал альбом... Первая половина альбома о моем детстве. а вторая половина альбома на самом деле о сегодняшнем дне — обо мне сегодняшнем. Мы по-прежнему ищем темы для песен. Мир по-прежнему вызывает у нас восхищение, и музыка по-прежнему каким-то образом дает ответ на этот вопрос. Это дало нам ту жизнь, на которую мы в некотором роде надеялись, став частью этой музыкальной революции, и это помогло мне поднять собственную планку».




