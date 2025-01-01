Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 44
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
17 окт 2025 : 		 Юбилейное издание MAYHEM зимой

4 авг 2025 : 		 MAYHEM в студии

20 янв 2025 : 		 Новый релиз MAYHEM выйдет зимой

18 дек 2024 : 		 Басист MAYHEM: «Я верил, что мы продержимся сорок лет»

19 ноя 2024 : 		 У MAYHEM есть 20

16 ноя 2024 : 		 Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим

16 май 2024 : 		 Концертное видео MAYHEM

16 сен 2023 : 		 Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса

23 июл 2023 : 		 Концертное видео MAYHEM

15 авг 2022 : 		 MAYHEM выпустят бокс-сет осенью

3 май 2022 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Альбом MAYHEM вышел на кассете

14 янв 2022 : 		 GAAHL исполняет песню MAYHEM

6 авг 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

2 июл 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

24 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

23 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

18 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

13 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

10 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

4 июн 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

11 май 2021 : 		 Новый ЕР MAYHEM выйдет летом

19 апр 2021 : 		 MAYHEM получили награду

30 ноя 2020 : 		 Вокалист MAYHEM выпустил масло

30 авг 2020 : 		 Барабанщик MAYHEM: «Блэк-металл для меня — это осознание себя»

14 апр 2020 : 		 Гитарист MAYHEM: «У нас долги на 75 косых»
Юбилейное издание MAYHEM зимой



Season Of Mist пятого декабря отметит двадцатипятилетие альбома MAYHEM "Grand Declaration Of War" выпуском специальной виниловой версии с постером и кожаной нашивкой.

«Для Season Of Mist были "до" и "после" 'Grand Declaration Of War'», — говорит основатель и менеджер лейбла Michael Berberian. «Это, пожалуй, первый по-настоящему классический альбом, который мы когда-либо выпускали, тот, который сделал нас известными. И что это за альбом! Поговорим о неожиданном. Поговорим о смелом»

Трек-лист:

01. A Grand Declaration Of War (6:23)
02. In The Lies Where Upon You Lay (5:57)
03. A Time To Die (1:48)
04. View From Nihil (Part I of II) (3:05)
05. View From Nihil (Part II of II) (1:16)
06. A Bloodsword And A Colder Sun (Part I of II) (00:33)
07. A Bloodsword And A Colder Sun (Part II of II) (4:27)
08. Crystalized Pain In Deconstruction (4:07)
09. Completion In Science Of Agony (Part I of II) (9:44)
10. To Daimonion (Part I of III) (3:26)
11. Untitled (4:54)
12. Untitled II (00:07)
13. Completion In Science Of Agony (Part II of II) (2:14)




 |||
=]
