Юбилейное издание MAYHEM зимой

Season Of Mist пятого декабря отметит двадцатипятилетие альбома MAYHEM "Grand Declaration Of War" выпуском специальной виниловой версии с постером и кожаной нашивкой.
«Для Season Of Mist были "до" и "после" 'Grand Declaration Of War'», — говорит основатель и менеджер лейбла Michael Berberian. «Это, пожалуй, первый по-настоящему классический альбом, который мы когда-либо выпускали, тот, который сделал нас известными. И что это за альбом! Поговорим о неожиданном. Поговорим о смелом»
Трек-лист:
01. A Grand Declaration Of War (6:23)
02. In The Lies Where Upon You Lay (5:57)
03. A Time To Die (1:48)
04. View From Nihil (Part I of II) (3:05)
05. View From Nihil (Part II of II) (1:16)
06. A Bloodsword And A Colder Sun (Part I of II) (00:33)
07. A Bloodsword And A Colder Sun (Part II of II) (4:27)
08. Crystalized Pain In Deconstruction (4:07)
09. Completion In Science Of Agony (Part I of II) (9:44)
10. To Daimonion (Part I of III) (3:26)
11. Untitled (4:54)
12. Untitled II (00:07)
13. Completion In Science Of Agony (Part II of II) (2:14)
