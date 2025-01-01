сегодня



Юбилейное издание MAYHEM зимой



Season Of Mist пятого декабря отметит двадцатипятилетие альбома MAYHEM "Grand Declaration Of War" выпуском специальной виниловой версии с постером и кожаной нашивкой.



«Для Season Of Mist были "до" и "после" 'Grand Declaration Of War'», — говорит основатель и менеджер лейбла Michael Berberian. «Это, пожалуй, первый по-настоящему классический альбом, который мы когда-либо выпускали, тот, который сделал нас известными. И что это за альбом! Поговорим о неожиданном. Поговорим о смелом»



Трек-лист:



01. A Grand Declaration Of War (6:23)

02. In The Lies Where Upon You Lay (5:57)

03. A Time To Die (1:48)

04. View From Nihil (Part I of II) (3:05)

05. View From Nihil (Part II of II) (1:16)

06. A Bloodsword And A Colder Sun (Part I of II) (00:33)

07. A Bloodsword And A Colder Sun (Part II of II) (4:27)

08. Crystalized Pain In Deconstruction (4:07)

09. Completion In Science Of Agony (Part I of II) (9:44)

10. To Daimonion (Part I of III) (3:26)

11. Untitled (4:54)

12. Untitled II (00:07)

13. Completion In Science Of Agony (Part II of II) (2:14)







