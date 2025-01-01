20 июн 2024 :
Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы
17 июн 2024 :
LACUNA COIL расстались с гитаристом
30 май 2024 :
Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте
27 май 2024 :
Новый альбом LACUNA COIL в этом году
6 май 2024 :
ASH COSTELLO присоединилась на сцене к LACUNA COIL
30 апр 2024 :
LACUNA COIL исполнили новую песню
21 апр 2024 :
Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL
22 июл 2023 :
Видео с текстом от LACUNA COIL
26 июн 2023 :
Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL
21 июн 2023 :
Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет
15 июн 2023 :
Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков
2 июн 2023 :
Новая песня LACUNA COIL
28 май 2023 :
Документальный фильм от LACUNA COIL
22 май 2023 :
LACUNA COIL исполнила новую песню
3 апр 2023 :
LACUNA COIL в "Zombicide: White Death"
4 фев 2023 :
Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила
12 янв 2023 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»
5 янв 2023 :
Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут котировать так же, как мужчин
27 дек 2022 :
Музыканты LACUNA COIL — о социальных сетях
7 дек 2022 :
LACUNA COIL начнут работу в 2023 году
14 ноя 2022 :
Вокалист LACUNA COIL: «Оставайтесь честными со слушателями»
7 ноя 2022 :
Раньше, чем в конце следующего года, нового от LACUNA COIL не ждите
26 окт 2022 :
Носки исполняют LACUNA COIL
20 окт 2022 :
LACUNA COIL отметила юбилей "Comalies"
19 окт 2022 :
Вокалистка LACUNA COIL и тролли
15 окт 2022 :
Зачем LACUNA COIL переделали альбом? — 2
13 окт 2022 :
Зачем LACUNA COIL переделали альбом?
4 окт 2022 :
У LACUNA COIL есть 5–6 новых песен
16 сен 2022 :
Новое видео LACUNA COIL
12 сен 2022 :
LACUNA COIL открыла тур
19 авг 2022 :
Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL
20 июл 2022 :
Новое видео LACUNA COIL
19 июл 2022 :
LACUNA COIL представили новую версию старой песни
18 июл 2022 :
LACUNA COIL отметят юбилей "Comalies"
16 июн 2022 :
LACUNA COIL обещают новую музыку
11 май 2022 :
LACUNA COIL отметит юбилей "Comalies"
12 апр 2022 :
Видео с выступления LACUNA COIL
10 мар 2022 :
Вокалистка LACUNA COIL о перенесенном COVID-19
23 фев 2022 :
LACUNA COIL работают над особым проектом
18 авг 2021 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Мне не хватает путешествий»
1 авг 2021 :
Вокалистка LACUNA COIL — о том, когда впервые услышала METALLICA
2 июл 2021 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Пандемия всех поменяла»
24 июн 2021 :
Фрагмент нового релиза LACUNA COIL
18 июн 2021 :
Вокалистка LACUNA COIL поставила укол
11 июн 2021 :
LACUNA COIL начинают думать о новом альбоме
27 май 2021 :
Вокалистка LACUNA COIL очень рада, что итальянская рок-группа победила на «Евровидении»
15 май 2021 :
Фрагмент нового релиза LACUNA COIL
16 апр 2021 :
Концертный релиз LACUNA COIL выйдет летом
9 апр 2021 :
LACUNA COIL отмечают юбилей альбома
31 мар 2021 :
Вокалистка LACUNA COIL о том, почему группа ничего не сочиняет
23 мар 2021 :
Лидер MOONSPELL поддержал LACUNA COIL
23 мар 2021 :
Вокалистка LACUNA COIL о стриме "L'Ultimo Concerto?"
16 мар 2021 :
LACUNA COIL выпускают игру
5 мар 2021 :
Вокалистка LACUNA COIL — об акции "L'Ultimo Concerto?"
5 фев 2021 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Многие люди не понимают ценность музыки»
7 дек 2020 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Напрасно думаете, что COVID-19 — всего лишь простуда»
2 дек 2020 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Я не против религии, но вопросы есть»
8 окт 2020 :
Вокалист LACUNA COIL: «Вдохновения от коронапаузы пока нет»
3 авг 2020 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать!»
23 июл 2020 :
LACUNA COIL анонсировали онлайн-концерт
22 июл 2020 :
Вокалистка LACUNA COIL — о связи 5G и COVID-19
21 июл 2020 :
Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"
13 июл 2020 :
Новый эпизод "On Tour With Lacuna Coil"
2 июл 2020 :
LACUNA COIL запустила серию роликов
26 май 2020 :
Вокалистка LACUNA COIL о важности занятий спортом на карантине
14 май 2020 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Мир изменился»
27 мар 2020 :
LACUNA COIL: «Пожалуйста, оставайтесь дома!»
26 мар 2020 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Сейчас очень мрачное время для музыки и искусства»
23 мар 2020 :
Вокалистка LACUNA COIL о пандемии коронавируса
13 мар 2020 :
Новое видео LACUNA COIL
11 мар 2020 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Италия не похожа на "Resident Evil"»
5 мар 2020 :
LACUNA COIL отменили концерты из-за коронавируса
28 фев 2020 :
Вокалистка LACUNA COIL рассказала о влиянии коронавируса на её жизнь в Италии
29 дек 2019 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Нам было непросто приступить к сочинению нового материала»
25 ноя 2019 :
Видео полного выступления LACUNA COIL
6 ноя 2019 :
Вокалист LACUNA COIL: «Мы не сразу нашли правильный баланс по вокалу»
29 окт 2019 :
Вокалистка LACUNA COIL: «У меня никогда не было проблем в индустрии, где доминируют мужчины»
25 окт 2019 :
Новая песня LACUNA COIL
22 окт 2019 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Современное поколение оторвано от реальности»
22 окт 2019 :
Видео с выступления LACUNA COIL
4 окт 2019 :
Новая песня LACUNA COIL
24 сен 2019 :
Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме
14 сен 2019 :
Новое видео LACUNA COIL
26 июл 2019 :
Новая песня LACUNA COIL
21 июл 2019 :
Обложка нового альбома LACUNA COIL
9 июл 2019 :
Новый альбом LACUNA COIL выйдет осенью
30 июн 2019 :
Вокалистка LACUNA COIL исполнила а капелла AC/DC "Highway To Hell"
15 май 2019 :
LACUNA COIL начали запись
10 май 2019 :
Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме
2 мар 2019 :
Вокалистка LACUNA COIL сказала, что новый альбом будет «тяжёлым и мрачным»
13 ноя 2018 :
LACUNA COIL хотят выпустить новый альбом в 2019 году
9 ноя 2018 :
Фрагмент нового DVD LACUNA COIL
9 ноя 2018 :
Рассказ о премьере DVD LACUNA COIL
3 ноя 2018 :
Фрагмент нового DVD LACUNA COIL
13 сен 2018 :
Фрагмент нового DVD LACUNA COIL
10 сен 2018 :
Музыканты LACUNA COIL представят DVD
27 июн 2018 :
Видео с выступления LACUNA COIL
4 июн 2018 :
Рассказ о туре LACUNA COIL
8 фев 2018 :
Вокалистка LACUNA COIL не боится возможных террористов на концерте
22 янв 2018 :
LACUNA COIL отметила юбилей
1 окт 2017 :
Вокалистка EPICA присоединилась на сцене к LACUNA COIL
6 сен 2017 :
LACUNA COIL снимут шоу в Лондоне
4 сен 2017 :
Видео с выступления LACUNA COIL
3 авг 2017 :
LACUNA COIL выпустят историю
22 май 2017 :
Автограф-сессия LACUNA COIL
18 май 2017 :
LACUNA COIL остались на CENTURY MEDIA
16 май 2017 :
Новое видео LACUNA COIL
14 май 2017 :
Нового альбома LACUNA COIL не будет до 2019
22 мар 2017 :
Новое видео LACUNA COIL
15 мар 2017 :
LACUNA COIL работают над секретным проектом
9 дек 2016 :
Видео с текстом от LACUNA COIL
23 ноя 2016 :
Вокалистка LACUNA COIL удивлена выбором американцев
4 авг 2016 :
LACUNA COIL могут взять DIEGO CAVALLOTTI на постоянной основе
28 июл 2016 :
LACUNA COIL впервые выступили в Китае
22 июл 2016 :
Новое видео LACUNA COIL
19 июл 2016 :
Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL
9 июн 2016 :
Видео с выступления LACUNA COIL
8 июн 2016 :
Успехи в чартах LACUNA COIL
5 июн 2016 :
Вокалистка LACUNA COIL считает, что дух команды остался прежним
28 май 2016 :
Новый альбом LACUNA COIL занял первое место в чартах iTunes
27 май 2016 :
Видео с выступления LACUNA COIL
25 май 2016 :
LACUNA COIL представили новые песни на концерте
24 май 2016 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Я не парюсь насчёт здорового образа жизни»
6 май 2016 :
Новая песня группы LACUNA COIL
5 май 2016 :
LACUNA COIL впервые выступили на Филиппинах
22 апр 2016 :
Новая песня LACUNA COIL
15 апр 2016 :
LACUNA COIL: «Смена состава дала нам новую энергетику»
11 апр 2016 :
Andrea Ferro (LACUNA COIL): «Возможно, AC/DC нужно завершить карьеру»
9 апр 2016 :
Видео с текстом от LACUNA COIL
11 мар 2016 :
Обложка и трек-лист нового альбома LACUNA COIL
12 фев 2016 :
Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме
10 фев 2016 :
LACUNA COIL нашли гитариста
29 янв 2016 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Металл слишком консервативен в отношении женщин в группах»
15 янв 2016 :
LACUNA COIL расстались с гитаристом
8 янв 2016 :
На новом альбоме LACUNA COIL будет больше гроула
6 янв 2016 :
Видео с выступления LACUNA COIL
14 дек 2015 :
Новый альбом LACUNA COIL выйдет в мае
9 дек 2015 :
Название нового альбома LACUNA COIL?
20 окт 2015 :
Видео с выступления LACUNA COIL
25 июл 2015 :
LACUNA COIL о Graspop и Download
4 июл 2015 :
В дороге с LACUNA COIL
22 июн 2015 :
Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме
17 июн 2015 :
LACUNA COIL надеются записать альбом до конца года
20 фев 2015 :
CRISTINA SCABBIA верит в то, что следующий альбом LACUNA COIL будет более тяжелым
9 фев 2015 :
Вокалистка LACUNA COIL исполняет кавер-версию IRON MAIDEN
21 авг 2014 :
Новое видео LACUNA COIL
28 июл 2014 :
Акустика от LACUNA COIL
7 май 2014 :
Видео с выступления LACUNA COIL
30 апр 2014 :
Новое видео LACUNA COIL
1 апр 2014 :
Тизер бонус-DVD LACUNA COIL
18 мар 2014 :
Трейлер нового альбома LACUNA COIL
14 мар 2014 :
Видео с текстом от LACUNA COIL
26 фев 2014 :
Видео с выступления LACUNA COIL
22 фев 2014 :
LACUNA COIL исполнили две новые песни
21 фев 2014 :
Видео с текстом от LACUNA COIL
19 фев 2014 :
Новая песня LACUNA COIL
16 фев 2014 :
LACUNA COIL расстались с гитаристом и барабанщиком
8 фев 2014 :
Новая песня LACUNA COIL
27 янв 2014 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Я не считаю себя "горячей штучкой"»
23 янв 2014 :
Обложка и трек-лист нового альбома LACUNA COIL
14 янв 2014 :
Название нового альбома LACUNA COIL
1 янв 2014 :
Вокалистка LACUNA COIL: "2013 не был для меня хорошим годом"
23 дек 2013 :
LACUNA COIL не поедут в круиз SHIPROCKED
3 дек 2013 :
Фото нового кольца, созданного вокалисткой LACUNA COIL
1 дек 2013 :
Видео с выступления LACUNA COIL
20 ноя 2013 :
Подробности о дизайне кольца, созданном вокалисткой LACUNA COIL
14 ноя 2013 :
Вокалистка LACUNA COIL создала дизайн кольца
15 окт 2013 :
LACUNA COIL завершила запись
11 сен 2013 :
LACUNA COIL приступили к записи
31 июл 2013 :
LACUNA COIL выступила во Вьетнаме
12 июн 2013 :
Вокалистка LACUNA COIL записывает демо
7 апр 2013 :
Акустика от LACUNA COIL
17 мар 2013 :
Видео с выступления LACUNA COIL
18 янв 2013 :
Умер бывший гитарист LACUNA COIL
12 дек 2012 :
Новое видео LACUNA COIL
25 ноя 2012 :
Акустика от LACUNA COIL
12 ноя 2012 :
Видео с выступления LACUNA COIL
6 ноя 2012 :
Вокалистка LACUNA COIL создаст украшение для ювелирной фирмы
31 окт 2012 :
Видео с выступления LACUNA COIL
20 сен 2012 :
Иск CENTURY MEDIA к скачавшим альбом LACUNA COIL
10 сен 2012 :
Женился вокалист LACUNA COIL
25 май 2012 :
LACUNA COIL выпустят цифровой сингл
26 апр 2012 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Dave Mustaine всегда был очень любезен с нами»
25 апр 2012 :
Вокалистка LACUNA COIL: «Мы никогда не менялись на самом деле; эволюция — это не изменение»
14 апр 2012 :
Видео с выступления LACUNA COIL
9 апр 2012 :
LACUNA COIL открыли тур
9 фев 2012 :
Видео с акустическогов выступления LACUNA COIL
3 фев 2012 :
Мультикамерная съемка с выступления LACUNA COIL
26 янв 2012 :
LACUNA COIL в акустике
22 янв 2012 :
Рассказ об изданиях нового альбома LACUNA COIL
20 янв 2012 :
Трансляция акустического выступления LACUNA COIL
18 янв 2012 :
Новый альбом LACUNA COIL доступен для прослушивания
13 янв 2012 :
Новый тизер LACUNA COIL
10 янв 2012 :
Новый тизер LACUNA COIL
7 янв 2012 :
Новый тизер LACUNA COIL
4 янв 2012 :
Новый тизер LACUNA COIL
25 дек 2011 :
Вокалистка LACUNA COIL: «я удивляюсь, что люди смотрят на меня как на секс-символ»
21 дек 2011 :
Тизер нового альбома LACUNA COIL
16 дек 2011 :
Новая песня LACUNA COIL
14 дек 2011 :
Новое видео LACUNA COIL
13 ноя 2011 :
LACUNA COIL исполнили новый трек в Глазго
9 ноя 2011 :
Обложка нового альбома LACUNA COIL
23 окт 2011 :
LACUNA COIL представили новый трек
15 окт 2011 :
Новый сингл LACUNA COIL доступен для прослушивания
10 окт 2011 :
Видеообращение от вокалистки LACUNA COIL
23 сен 2011 :
Новый сингл LACUNA COIL доступен для прослушивания
21 сен 2011 :
Новый альбом LACUNA COIL выйдет в январе
3 сен 2011 :
Сингл LACUNA COIL выйдет в октябре
19 июл 2011 :
Выход нового альбома LACUNA COIL отложен
29 июн 2011 :
Вокалист LACUNA COIL о новом альбоме
25 июн 2011 :
Название нового альбома LACUNA COIL
31 май 2011 :
LACUNA COIL ответили на вопросы поклонников
16 май 2011 :
LACUNA COIL начали запись альбома
21 фев 2011 :
LACUNA COIL 'скоро начнут запись'
15 окт 2010 :
Видео с выступления LACUNA COIL
11 июн 2010 :
LACUNA COIL посвятили песню PAUL'у GRAY'ю
17 май 2010 :
Фронтмен LACUNA COIL о смерти DIO
16 апр 2010 :
Вокалиска LACUNA COIL о смерти Peter'a Steele'a
16 апр 2010 :
Фронтмен LACUNA COIL о смерти Peter'a Steele'a
12 янв 2010 :
Новое видео LACUNA COIL
7 янв 2010 :
Делюкс издание от LACUNA COIL выйдет в январе
14 дек 2009 :
LACUNA COIL удостоены награды "Premio Videoclip Italiano"
25 ноя 2009 :
Вокалистка LACUNA COIL рассказала, почему не захотела раздеться для PETA
13 ноя 2009 :
Вокалистка LACUNA COIL подтвердила свое участие в "Christmas Metal Symphony"
8 сен 2009 :
Новый сингл от LACUNA COIL
31 июл 2009 :
Видео всего концерта LACUNA COIL в Сан-Франциско
5 июл 2009 :
Опубликован новый видеоклип LACUNA COIL
9 апр 2009 :
LACUNA COIL: весь альбом доступен для прослушивания
7 апр 2009 :
Новая песня LACUNA COIL в сети
2 апр 2009 :
Две новые версии клипа LACUNA COIL
27 мар 2009 :
Новое видео LACUNA COIL в сети
28 фев 2009 :
Обложка и сингл с нового альбома LACUNA COIL
24 фев 2009 :
Трек-лист нового альбома LACUNA COIL
14 фев 2009 :
LACUNA COIL: известна дата выхода нового альбома
23 янв 2009 :
Cristina Scabbia (LACUNA COIL): "На новом альбоме будет больше рока"
15 дек 2008 :
LACUNA COIL: название нового альбома, интервью на радио
18 окт 2008 :
LACUNA COIL: превью нового DVD 'Visual Karma (Body, Mind And Soul)'
3 окт 2008 :
LACUNA COIL раскрыли обложку и трек-лист своего первого DVD
4 сен 2008 :
LACUNA COIL раскрыли детали DVD
26 май 2008 :
LACUNA COIL работают над дебютным DVD
6 май 2008 :
Cristina Scabbia (LACUNA COIL): "Мы делаем лучший альбом за всю нашу карьеру"
31 мар 2008 :
Вокалист LACUNA COIL рассказал о создании нового материала
28 мар 2008 :
Новый альбом LACUNA COIL «обретает форму»
6 июн 2007 :
Видео с акустических выступлений LACUNA COIL
12 апр 2007 :
LACUNA COIL : видео "Within Me" в сети
14 май 2006 :
LACUNA COIL выпускают второй сингл с альбома "Karmacode"
3 мар 2006 :
Свежий материал от LACUNA COIL
1 фев 2006 :
LACUNA COIL: обложка "Karmacode" готова
12 янв 2006 :
LACUNA COIL: подробности альбома 'Karmacode'
25 дек 2005 :
LACUNA COIL: альбом 'Karmacode' готов
7 ноя 2005 :
CRISTINA SCABBIA: мы остаемся верны своему стилю
29 сен 2005 :
LACUNA COIL начали запись нового альбома
24 июн 2002 :
Lacuna Coil - ждем до сентября
