Видео с выступления LACUNA COIL



Видео с выступления LACUNA COIL, которое состоялось в Le Bikini in Toulouse, France, 14 октября, доступно для просмотра ниже:



01. Layers Of Time

02. Reckless

03. Hosting The Shadow

04. Kill The Light

05. Die & Rise

06. Spellbound

07. In The Mean Time

08. Intoxicated

09. Downfall

10. Heaven's A Lie

11. In Nomine Patris

12. The House Of Shame

13. Blood, Tears, Dust

14. Gravity

15. Oxygen

16. Nothing Stands In Our Way



Encore:



17. The Siege

18. I Wish You Were Dead

19. Swamped

20. Never Dawn







