сегодня



Вокалист RISE AGAINST: «Вы не можете просить меня отречься от моей политической деятельности, как не можете просить меня отречься от моей семьи»



TIM MCILRATH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он привносит политическую активность в свои песни. Говоря о том, как он справляется с тем фактом, что не все, кто слушает музыку RISE AGAINST, согласны с его политическими взглядами, Tim сказал:



«Это тот 16-летний я, который не прочь поставить людей в неловкое положение… Сегодня я уже не тот человек, но тот ребенок все еще живет во мне. И поэтому меня не слишком волнуют трения, которые я создаю. И не в злом или конфронтационном смысле — я просто знаю, что именно так происходят перемены, в этих трениях, что вы должны быть немного конфронтационными, вы должны создать немного трений. И я также чувствую, что нам представилась потрясающая возможность выступить перед аудиторией, которая превосходит Fireside Bowl [место проведения в Чикаго]. И поэтому на нас ложится большая ответственность, типа: "Эй, ребята, вы выбрались из этой сцены, и теперь вы занимаетесь чем-то большим. Итак, расскажите им. Расскажите им, о чем мы говорим. Расскажите об охране окружающей среды. Поговорим о потогонной системе и честном труде. Говорите о правах животных. "Теперь у вас есть микрофон побольше, мегафон побольше. Вы делаете это. Так как же я мог забыть об этом? Как я могу так внезапно отказаться от этого, просто чтобы получить еще несколько улыбающихся лиц и поднятых вверх больших пальцев от толпы людей, которые слушают все, что угодно, и незнакомы с моей музыкой. Итак, мы заключаем комплексное соглашение. [смеется] Мы приходим с этим багажом, и вы получите его в песне, на сцене и во всем остальном.



И так, беспокоит ли это меня? Нравится ли мне когда-нибудь жалуется и ноет? Я хочу, чтобы всем нравилось то, что мы делаем. Но меня это не беспокоит в том смысле, что я ничего не могу с этим поделать. Вот кто я такой. Это, типа ситуация, когда либо принимаешь, либо нет.



Вы не можете просить меня отречься от моей политической деятельности, как не можете просить меня отречься от моей семьи. За это не установлена цена. Я понимаю, о чем вы просите, но вы же понимаете, что я не в состоянии удовлетворить вашу просьбу. Так что извините. И, если уж на то пошло, социально-политические идеи [RISE AGAINST] являются частью того, кто мы есть как группа, и почему вы знаете, кто мы такие как группа. Они — часть нашей ДНК и нашей идентичности. Если людей привлекла наша музыка и наша группа, значит, в том, что мы делаем, есть что-то такое, благодаря чему это произошло. Так что, даже если вы хотите говорить об этом как о чисто коммерческом решении, было бы неправильно отказаться от наших взглядов. Мы их оставляем. Нет никакого смысла в том, чтобы внезапно лишать группу ее индивидуальности».







+0 -0



( 4 ) просмотров: 218

