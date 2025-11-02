Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
[= ||| все новости группы



*

Rise Against

*



2 ноя 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST: «Вы не можете просить меня отречься от моей политической деятельности, как не можете просить меня отречься от моей семьи»

21 сен 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST: «Мы против расизма и гомофобии!»

19 авг 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST о важности удачи в музыкальной индустрии

12 авг 2025 : 		 Новое видео RISE AGAINST

9 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления RISE AGAINST

26 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления RISE AGAINST

15 июн 2025 : 		 Альбом RISE AGAINST был готов уже год назад

29 май 2025 : 		 Новое видео RISE AGAINST

7 апр 2025 : 		 Новая песня RISE AGAINST

13 мар 2025 : 		 Новое видео RISE AGAINST

3 мар 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идеологии правого крыла»

23 фев 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST: «Трамп — это ужас ужасный!»

19 фев 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST о новом материале

24 янв 2025 : 		 Новая песня RISE AGAINST

29 июн 2022 : 		 RISE AGAINST — об абортах

13 июн 2022 : 		 RISE AGAINST выпустили новый ЕР

9 апр 2022 : 		 Новое видео RISE AGAINST

6 ноя 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

22 окт 2021 : 		 Концертный трек от RISE AGAINST

2 июн 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 май 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

9 апр 2021 : 		 RISE AGAINST исполнили новый трек

20 мар 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 фев 2021 : 		 Ремикс HEALTH на RISE AGAINST

19 сен 2020 : 		 Анимированное видео RISE AGAINST

14 сен 2020 : 		 Новая песня RISE AGAINST попала в саундтрек
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист RISE AGAINST: «Вы не можете просить меня отречься от моей политической деятельности, как не можете просить меня отречься от моей семьи»



zoom
TIM MCILRATH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он привносит политическую активность в свои песни. Говоря о том, как он справляется с тем фактом, что не все, кто слушает музыку RISE AGAINST, согласны с его политическими взглядами, Tim сказал:

«Это тот 16-летний я, который не прочь поставить людей в неловкое положение… Сегодня я уже не тот человек, но тот ребенок все еще живет во мне. И поэтому меня не слишком волнуют трения, которые я создаю. И не в злом или конфронтационном смысле — я просто знаю, что именно так происходят перемены, в этих трениях, что вы должны быть немного конфронтационными, вы должны создать немного трений. И я также чувствую, что нам представилась потрясающая возможность выступить перед аудиторией, которая превосходит Fireside Bowl [место проведения в Чикаго]. И поэтому на нас ложится большая ответственность, типа: "Эй, ребята, вы выбрались из этой сцены, и теперь вы занимаетесь чем-то большим. Итак, расскажите им. Расскажите им, о чем мы говорим. Расскажите об охране окружающей среды. Поговорим о потогонной системе и честном труде. Говорите о правах животных. "Теперь у вас есть микрофон побольше, мегафон побольше. Вы делаете это. Так как же я мог забыть об этом? Как я могу так внезапно отказаться от этого, просто чтобы получить еще несколько улыбающихся лиц и поднятых вверх больших пальцев от толпы людей, которые слушают все, что угодно, и незнакомы с моей музыкой. Итак, мы заключаем комплексное соглашение. [смеется] Мы приходим с этим багажом, и вы получите его в песне, на сцене и во всем остальном.

И так, беспокоит ли это меня? Нравится ли мне когда-нибудь жалуется и ноет? Я хочу, чтобы всем нравилось то, что мы делаем. Но меня это не беспокоит в том смысле, что я ничего не могу с этим поделать. Вот кто я такой. Это, типа ситуация, когда либо принимаешь, либо нет.

Вы не можете просить меня отречься от моей политической деятельности, как не можете просить меня отречься от моей семьи. За это не установлена цена. Я понимаю, о чем вы просите, но вы же понимаете, что я не в состоянии удовлетворить вашу просьбу. Так что извините. И, если уж на то пошло, социально-политические идеи [RISE AGAINST] являются частью того, кто мы есть как группа, и почему вы знаете, кто мы такие как группа. Они — часть нашей ДНК и нашей идентичности. Если людей привлекла наша музыка и наша группа, значит, в том, что мы делаем, есть что-то такое, благодаря чему это произошло. Так что, даже если вы хотите говорить об этом как о чисто коммерческом решении, было бы неправильно отказаться от наших взглядов. Мы их оставляем. Нет никакого смысла в том, чтобы внезапно лишать группу ее индивидуальности».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 ноя 2025
Corpsegrinder04
Поговорим о правах животных ?
Признавайтесь кто здесь спит с рыбами или смазывает вымя коровкам после отёла ?
Мужика же это пиздец как беспокоит.
Справедливости ради - пару песен нравится.
2 ноя 2025
Gustaff
Corpsegrinder04, давай немного погрузимся, а то надоели поверхностные темы. В чем его политическая повестка, не очень понял? Че он раскудахтался? К их музыке отношусь неплохо. Есть очень драйвовые вещи.
2 ноя 2025
Corpsegrinder04
Gustaff, вот и я о том же. При том те же драйвовые песни никаким хуем не стоят с тем, о чём он тут грузит.
Тот же Savior- Ебещая песня ? Ебещая. Но где там права креветок и угнетение бобров. Я хз.
Фуфло короче толкает , такое же как и Русалка из Arch Enemy которая каждую неделю обнуляется в " своей борьбе" , после того как нечаянно закусит сушами с минтаем.
2 ноя 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, коль упомянули Arch Enemy. На днях плеер подкинул послушать некую группу No Joy. Мне понравилось, пошел узнавать, кто такие, увидел знакомую фамилию, оказалось, это группа сестры русалки. И это просто охуеть - насколько Arch Enemy унылая вторичная говнарьская хуета, настолько No Joy архипиздатая музыка. Модный, стильный, атмосферный, шумный и мечтательный звук, прям конфетка. Затер до дыр их альбом 13-го года Wait to Pleasure с тех пор.
просмотров: 218

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом