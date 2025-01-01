Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 41
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Within Silence

*
Страна
SloveniaСловения
Стиль
-



16 окт 2025 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

12 дек 2024 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

8 ноя 2024 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

11 окт 2024 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

27 сен 2024 : 		 Новый альбом WITHIN SILENCE выйдет зимой

12 дек 2022 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

5 апр 2018 : 		 Концертное видео WITHIN SILENCE

16 окт 2017 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

27 сен 2017 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

24 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома WITHIN SILENCE

9 окт 2015 : 		 Концертное видео WITHIN SILENCE

7 май 2015 : 		 Новое видео WITHIN SILENCE

8 апр 2015 : 		 Видео с текстом от WITHIN SILENCE

13 мар 2015 : 		 WITHIN SILENCE на Ulterium Records
Новое видео WITHIN SILENCE



zoom
"Land Of Light", новое видео WITHIN SILENCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Eclipse Of Worlds, релиз которого состоялся шестого декабря на Ulterium Records:

"Land Of Light"
"Divine Power"
"The Eclipse Of Worlds"
"The Treason"
"Storyline"
"Battle Hymn"
"The Broken Thorn"
"The Mist"
"When Worlds Collide"




просмотров: 85

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом