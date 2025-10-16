×
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
41
Новое видео MEGADETH
33
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
26
Girish & The Chronicles
Индия
Hard Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/girishandthechronicles/
16 окт 2025
:
Кавер-версия ADELE от GIRISH & THE CHRONICLES
6 янв 2025
:
GIRISH & THE CHRONICLES исполнили THE END MACHINE
6 ноя 2024
:
Новое видео GIRISH & THE CHRONICLES
6 янв 2023
:
Новое видео GIRISH & THE CHRONICLES
17 ноя 2022
:
Новое видео GIRISH & THE CHRONICLES
11 фев 2022
:
Новое видео GIRISH & THE CHRONICLES
14 янв 2022
:
Новое видео GIRISH & THE CHRONICLES
4 дек 2021
:
Новое видео GIRISH & THE CHRONICLES
4 ноя 2021
:
Новая песня GIRISH & THE CHRONICLES
2 сен 2021
:
Новое видео GIRISH & THE CHRONICLES
11 мар 2021
:
GIRISH & THE CHRONICLES на Frontiers
сегодня
Кавер-версия ADELE от GIRISH & THE CHRONICLES
GIRISH & THE CHRONICLES представили свое прочтение композиции ADELE "Set Fire To The Rain"
16 окт 2025
Corpsegrinder04
Я помню кому-то на Дарксайде эта хавронья английская нравилась.
Может и на эту перепевку мастурбнёт.
просмотров: 94
