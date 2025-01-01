Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 41
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Kataklysm

*



16 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления KATAKLYSM

22 май 2025 : 		 Новая песня KATAKLYSM

14 фев 2024 : 		 Видео полного выступления KATAKLYSM

26 янв 2024 : 		 Новое видео KATAKLYSM

20 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KATAKLYSM

28 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления KATAKLYSM

15 авг 2023 : 		 Вокалист KATAKLYSM: «Ой, как всё дорого!»

12 авг 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

30 июн 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

19 май 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 мар 2021 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 янв 2021 : 		 Новые соусы KATAKLYSM

6 окт 2020 : 		 KATAKLYSM поменяли барабанщика

27 сен 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

29 авг 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 авг 2020 : 		 Гитаристу KATAKLYSM уже лучше

25 авг 2020 : 		 У гитариста KATAKLYSM выявлен коронавирус

25 июл 2020 : 		 Вокалист KATAKLYSM: «Горжусь новым альбомом»

11 июл 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

23 июн 2020 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет осенью

15 июн 2020 : 		 KATAKLYSM завершили работу над альбомом

4 май 2020 : 		 Защитные маски от KATAKLYSM

19 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

27 мар 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о канадской металл-сцене

25 фев 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о группах, серьёзно изменивших своё звучание: «Это нечестно перед теми, кто столько лет тебя поддерживал»

17 окт 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM
Профессиональное видео с выступления KATAKLYSM



Профессиональное видео с выступления KATAKLYSM, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2025, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 22

