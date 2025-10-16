сегодня



Лидер ANNIHILATOR продает сто гитар



JEFF WATERS опубликовал следующее сообщение:



«Скоро появятся в продаже первые 100 штук или около того; у меня уже приличная коллекция! Эй, это то, чем я зарабатываю на жизнь! ❤ Забавно, что большую часть моей жизни я собирал сотни из них... а теперь нужно выбрать полдюжины, которые мне действительно нужны, хахахаха! В прошлом году мой крутой гитарист из Annihilator Aaron Homma провел большую часть июля 2024 года, каталогизируя их вместе со мной! Настоящее безумие!»



В разделе комментариев он добавил: «Я только что получил 6 сообщений за 2 минуты о покупке некоторых из них… хе-хе… Я не буду продавать их по отдельности… только в виде одного лота!» http://www.annihilatormetal.com





