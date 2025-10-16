Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 41
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 41
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
[= ||| все новости группы



*

Annihilator

*



16 окт 2025 : 		 Лидер ANNIHILATOR продает сто гитар

25 апр 2025 : 		 Переиздания ANNIHILATOR выйдут летом

25 фев 2025 : 		 Умер бывший вокалист ANNIHILATOR

29 дек 2024 : 		 Любимый рифф лидера ANNIHILATOR

27 дек 2024 : 		 JEFF WATERS выбирает любимый альбом ANNIHILATOR

26 дек 2024 : 		 Повлиял ли ANNIHILATOR на MEGADETH?

26 авг 2024 : 		 Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA

6 июн 2024 : 		 STU BLOCK выступит с ANNIHILATOR

16 май 2024 : 		 Тряпичная кукла от ANNIHILATOR

5 фев 2024 : 		 RAY HARTMANN не сыграет с ANNIHILATOR

3 фев 2024 : 		 Лидер ANNIHILATOR готовит три сольника

23 дек 2023 : 		 ANNIHILATOR отметят юбилей

29 ноя 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR о планах на будущее

28 ноя 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

29 сен 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

16 сен 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

12 июл 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR сходил на IRON MAIDEN

29 июн 2023 : 		 ANNIHILATOR завершили работу над альбомом

14 апр 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

31 мар 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

22 фев 2022 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Я полгода боролся с COVID»

21 фев 2022 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

28 янв 2022 : 		 ANNIHILATOR выпустили виниловый сингл

17 янв 2022 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от ANNIHILATOR

29 дек 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Больше полугода я боролся с COVID-19 и последствиями»

12 ноя 2021 : 		 Новая версия песни ANNIHILATOR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер ANNIHILATOR продает сто гитар



zoom
JEFF WATERS опубликовал следующее сообщение:

«Скоро появятся в продаже первые 100 штук или около того; у меня уже приличная коллекция! Эй, это то, чем я зарабатываю на жизнь! ❤ Забавно, что большую часть моей жизни я собирал сотни из них... а теперь нужно выбрать полдюжины, которые мне действительно нужны, хахахаха! В прошлом году мой крутой гитарист из Annihilator Aaron Homma провел большую часть июля 2024 года, каталогизируя их вместе со мной! Настоящее безумие!»

В разделе комментариев он добавил: «Я только что получил 6 сообщений за 2 минуты о покупке некоторых из них… хе-хе… Я не буду продавать их по отдельности… только в виде одного лота!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 окт 2025
gravitgroove
Допустим, гитары в его погребке от 3,500 бакинских до 15 000. И он их хочет в один заход сбагрить?
16 окт 2025
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, какая-нибудь сеть ломбардов да купит
16 окт 2025
m
mohnatiy
Вашингтон Ирвинг, а не купят - поменяет условия
16 окт 2025
olly71
Ломбарды не купят так как это не тот товар который уйдёт быстро а захламлять склад надолго это так себе . Антиквариат выгодней и быстрее уходит . Сеть музыкальных магазинов то же сомнительно . Частный коллекционер не могу представить себе такого кто выложит пару миллионов за это . Он по отдельности их бы несколько лет продавал а одним лотом нет не реально . Он конечно известен в мире музыки но не Хетфилд и не Йомми .
16 окт 2025
rassol
Наивный чюкоцкий вьюнош из канадЫ!
просмотров: 446

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом