Новости
TOP5
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 45
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 34
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*Умер Эйс Фрейли 21
The Silent Rage

29 окт 2025 : 		 Видео с текстом от THE SILENT RAGE

30 дек 2023 : 		 Новое видео THE SILENT RAGE

25 июл 2023 : 		 Видео с текстом от THE SILENT RAGE

5 май 2023 : 		 Видео с текстом от THE SILENT RAGE

7 апр 2023 : 		 Новое видео THE SILENT RAGE

16 мар 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE SILENT RAGE

5 фев 2023 : 		 THE SILENT RAGE на Scarlet Records

29 дек 2018 : 		 THE SILENT RAGE представили нового вокалиста

9 дек 2018 : 		 THE SILENT RAGE нашли вокалиста

29 сен 2016 : 		 Видео с текстом от THE SILENT RAGE

26 сен 2015 : 		 THE SILENT RAGE представили гостей

28 июн 2015 : 		 Тизер нового альбома THE SILENT RAGE

12 апр 2015 : 		 THE SILENT RAGE завершили запись

5 май 2013 : 		 THE SILENT RAGE нашли нового вокалиста

2 окт 2011 : 		 Новый ударник THE SILENT RAGE
Видео с текстом от THE SILENT RAGE



THE SILENT RAGE опубликовали официальное видео с текстом на песню 'Wings Of Tragedy MMXXV'




просмотров: 58

