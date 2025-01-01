Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 41
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Cadaver

*



16 окт 2025 : 		 CADAVER отметят юбилей дебютного альбома

14 апр 2025 : 		 Видео с текстом от CADAVER

14 мар 2025 : 		 Видео с текстом от CADAVER

21 июл 2023 : 		 Видео с текстом от CADAVER

23 июн 2023 : 		 Видео с текстом от CADAVER

21 май 2023 : 		 Новое видео CADAVER

6 дек 2021 : 		 Новое видео CADAVER

15 авг 2021 : 		 Новое видео CADAVER

14 мар 2021 : 		 Видео с текстом от CADAVER

10 дек 2020 : 		 Обучающее видео от CADAVER

4 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома CADAVER

27 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от CADAVER

23 окт 2020 : 		 Новое видео CADAVER

6 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома CADAVER

27 сен 2020 : 		 Новое видео CADAVER

19 апр 2020 : 		 Вокалист CARCASS в новом треке CADAVER
CADAVER отметят юбилей дебютного альбома



zoom
CADAVER по случаю 35-летия 28 ноября перевыпустят дебютную пластинку Hallucinating Anxiety с новым оформлением и звуком. Фрагмент из этого релиза, “Erosive Fester” 2025, доступен ниже:

“March Of The Collapse” (Intro I)
“Twisted Collapse”
“Corrosive Delirium”
“Abnormal Deformity”
“Erosive Fester”
“Cannibalistic Dissection”
“Hypertrophyan”
“Petrified Faces”
“Mental Abhorrence”
“Tuba Libre” (Intro II)
“Ignominious Eczema”
“Innominate”
“Hallucinating Anxiety”
“Maelstrom”
“Bodily Trauma”
“March Of The Twisted” (Outro)




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
