все новости группы
сегодня
CALIGULA’S HORSE отметят юбилей альбома
CALIGULA’S HORSE сообщили о том, что в ноябре по случаю десятилетия третьего альбома Bloom, будет выпущена tik специальная версия в цифровом варианте и на физических носителях с четырьмя бонус-треками:
«10 лет назад мы выпустили Bloom в свободное плавание — невероятно особенный альбом, который стал заявлением о том, кто мы есть как группа и как люди. В нем проявились послание и смысл, которые мы будем нести с собой, куда бы музыка ни привела нас в этом изнурительном и волнующем путешествии по всему земному шару. В то время мы и представить себе не могли, какое влияние это окажет на нас и нашу карьеру, и не могли предсказать, какую любовь Bloom завоюет у вас. Количество людей, которых мы встретили за эти годы, для которых этот альбом занимает особое место, просто ошеломляет, и мы по-настоящему польщены достижением этого рубежа.
Мы надеемся, что в трудные времена Bloom по-прежнему будет рядом с вами. Помните: В тебе есть то, что тебе нужно. Просто позволь этому расти».
Трек-лист:
“Bloom”
“Marigold”
“Firelight”
“Dragonfly”
“Rust”
“Turntail”
“Daughter Of The Mountain”
“Undergrowth”
“City Has No Empathy Acoustic”
“Across the Universe (Recorded 2015)”
“Rust (Pre-Production Demo 2015)”
“Turntail (Pre-Production Demo 2015)”
“Undergrowth (Pre-Production Demo 2015)”
