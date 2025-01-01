сегодня



CALIGULA’S HORSE отметят юбилей альбома



CALIGULA’S HORSE сообщили о том, что в ноябре по случаю десятилетия третьего альбома Bloom, будет выпущена tik специальная версия в цифровом варианте и на физических носителях с четырьмя бонус-треками:



«10 лет назад мы выпустили Bloom в свободное плавание — невероятно особенный альбом, который стал заявлением о том, кто мы есть как группа и как люди. В нем проявились послание и смысл, которые мы будем нести с собой, куда бы музыка ни привела нас в этом изнурительном и волнующем путешествии по всему земному шару. В то время мы и представить себе не могли, какое влияние это окажет на нас и нашу карьеру, и не могли предсказать, какую любовь Bloom завоюет у вас. Количество людей, которых мы встретили за эти годы, для которых этот альбом занимает особое место, просто ошеломляет, и мы по-настоящему польщены достижением этого рубежа.



Мы надеемся, что в трудные времена Bloom по-прежнему будет рядом с вами. Помните: В тебе есть то, что тебе нужно. Просто позволь этому расти».



Трек-лист:



“Bloom”

“Marigold”

“Firelight”

“Dragonfly”

“Rust”

“Turntail”

“Daughter Of The Mountain”

“Undergrowth”

“City Has No Empathy Acoustic”

“Across the Universe (Recorded 2015)”

“Rust (Pre-Production Demo 2015)”

“Turntail (Pre-Production Demo 2015)”

“Undergrowth (Pre-Production Demo 2015)” http://caligulashorse.com/





+0 -0



просмотров: 102

