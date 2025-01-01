Arts
Новости
Caligula's Horse

16 окт 2025 : 		 CALIGULA’S HORSE отметят юбилей альбома

12 янв 2024 : 		 Новое видео CALIGULA'S HORSE

7 дек 2023 : 		 Новое видео CALIGULA'S HORSE

10 ноя 2023 : 		 Новое видео CALIGULA'S HORSE

12 июн 2020 : 		 Новое видео CALIGULA'S HORSE

3 июн 2020 : 		 Тизер нового альбома CALIGULA'S HORSE

20 май 2020 : 		 Тизер нового альбома CALIGULA'S HORSE

11 май 2020 : 		 Новая песня CALIGULA'S HORSE

11 апр 2020 : 		 Новое видео CALIGULA'S HORSE

17 мар 2020 : 		 Новая песня CALIGULA'S HORSE

4 окт 2018 : 		 Новая песня CALIGULA'S HORSE

21 мар 2018 : 		 Новое видео CALIGULA'S HORSE

4 сен 2017 : 		 Новая песня CALIGULA'S HORSE

14 авг 2017 : 		 Новая песня CALIGULA'S HORSE

3 июн 2017 : 		 Переиздания CALIGULA'S HORSE выйдут в июне

14 июн 2016 : 		 Новое видео CALIGULA'S HORSE

23 мар 2016 : 		 Новое видео CALIGULA'S HORSE

14 окт 2015 : 		 Новое видео CALIGULA'S HORSE

28 авг 2015 : 		 Новый альбом CALIGULA'S HORSE выйдет в октябре

30 июл 2015 : 		 Тизер нового альбома CALIGULA'S HORSE

26 июн 2015 : 		 CALIGULA'S HORSE на InsideOut Music

6 май 2012 : 		 Новое видео CALIGULA'S HORSE
CALIGULA’S HORSE отметят юбилей альбома



CALIGULA’S HORSE сообщили о том, что в ноябре по случаю десятилетия третьего альбома Bloom, будет выпущена tik специальная версия в цифровом варианте и на физических носителях с четырьмя бонус-треками:

«10 лет назад мы выпустили Bloom в свободное плавание — невероятно особенный альбом, который стал заявлением о том, кто мы есть как группа и как люди. В нем проявились послание и смысл, которые мы будем нести с собой, куда бы музыка ни привела нас в этом изнурительном и волнующем путешествии по всему земному шару. В то время мы и представить себе не могли, какое влияние это окажет на нас и нашу карьеру, и не могли предсказать, какую любовь Bloom завоюет у вас. Количество людей, которых мы встретили за эти годы, для которых этот альбом занимает особое место, просто ошеломляет, и мы по-настоящему польщены достижением этого рубежа.

Мы надеемся, что в трудные времена Bloom по-прежнему будет рядом с вами. Помните: В тебе есть то, что тебе нужно. Просто позволь этому расти».

Трек-лист:

“Bloom”
“Marigold”
“Firelight”
“Dragonfly”
“Rust”
“Turntail”
“Daughter Of The Mountain”
“Undergrowth”
“City Has No Empathy Acoustic”
“Across the Universe (Recorded 2015)”
“Rust (Pre-Production Demo 2015)”
“Turntail (Pre-Production Demo 2015)”
“Undergrowth (Pre-Production Demo 2015)”



просмотров: 102

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
