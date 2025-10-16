сегодня



Новые переиздания EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE выйдут зимой



Финальная, четвертая часть переизданий EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE намечена на пятое декабря — именно тогда будут выпущены ремастированные версии Edge Of Sanity’s Unorthodox (Out on Century Media Records) и Nightingale’s White Darkness (Out on InsideOutMusic).



Edge Of Sanity – Unorthodox (Reissue):



– Ltd. Deluxe 2CD Jewelcase in O-Card (Incl. the full session of 15 tracks on 1st disc and a brand-new remix of 12 tracks on 2nd disc)

– Transparent magenta coloured LP (180g, 12 tracks)

– Digital Album (Remaster, 15 tracks)

– Digital Album (Remix, 12 tracks)

Note: The landmark second death metal album from 1992.



Nightingale – White Darkness (Reissue):



– Ltd. Deluxe 2CD Jewelcase in O-Card (Incl. a total of 22 bonus tracks)

– White LP (180g, 10 tracks)

– Digital Album (Remaster, 10 Tracks)

Note: the 6th album from 2007, available for the first time ever on vinyl.



Edge Of Sanity – Unorthodox (Reissue): «Unorthodox — мой любимый альбом Edge Of Sanity, и поэтому я больше всего хотел сделать ремикс и ремастеринг на него. Катушечные мастер-кассеты с многодорожечными записями из Montezuma были записаны и переведены Кристианом Моосом (R.I.P.), а все катушечные мастер-кассеты с оригинальным миксом Rex Gisslén были записаны и переведены компанией Eroc. Когда я начал работать над ремастером, стало ясно, что Peter in de Betou проделал невероятную работу по мастерингу, чтобы этот альбом с первого раза звучал так связно.



Миксы сильно отличаются от трека к треку, и вы можете слышать, как нам не хватает времени на протяжении всего альбома. ‘After Afterlife", "Incipience To The Butchery" и "When All Is Said" звучат гораздо чище, так как мы потратили на них много времени, но нам пришлось применить более жесткий подход, чтобы вовремя свести альбом, и это меня очень беспокоило. все эти годы. Переделать было непросто, но через некоторое время я добился того, что все треки зазвучали так, как я хотел, используя тон и атмосферу Enigma в качестве ориентира.



Мастер-версия LP, конечно же, сделана из файлов в формате 24 бита/96 кГц, а ремастер и ремикс также доступны для потоковой передачи и скачивания в формате 24 бита/96 кГц. Я начал экспериментировать с ремиксом много лет назад и пытался использовать его в самых разных направлениях, но вскоре стало ясно, что он должен звучать очень похоже на оригинальный микс, только более четко и с чуть большим количеством баса Anders Lindberg, пронизывающего микс. У меня было такое видение, что если кто-то услышит ремикс из пары динамиков, но никогда раньше не слышал этот альбом, он не должен понять, что это ремикс.



Ну, может быть, за исключением "Everlasting", у которой теперь такое же гитарное звучание, как и у остальных песен. Одна из четырех мастер-кассет не была найдена, несмотря на то, что три разные команды обыскали хранилище кассет Black Mark, поэтому "A Curfew for the Damned", "Requiscon By Pace" и два бонус-трека с CD "The Day Of Maturity" и "Beyond The Unknown" не были ремикшированы. Перезапись "Human Aberration" 1991 года была добавлена в трек-лист ремикса вместе с потрясающей перезаписьюAnders Måreby "Requiscon By Pace" 2025 года (которая теперь также имеет правильное название "Requiescat In Pace").



Передняя и задняя обложки альбома, выполненные Bart Meganck, были отсканированы с оригинала, и снова был использован шрифт, использованный в оригинале (вместо сомнительного выбора на предыдущих переизданиях...). В буклете к компакт-диску много ранее не публиковавшихся фотографий, которые также были найдены в штаб-квартире Black Mark. Все фотографии, использованные в оформлении альбома и компакт-диска, были отсканированы с оригинального источника. В целом, это именно то, на что я надеялся, что переиздание ”Unorthodox" будет именно таким».



Nightingale – White Darkness (Reissue):



«Так здорово, что этот потрясающий альбом будет издан на должном уровне. Я получил огромное удовольствие, занимаясь ремастированием этого альбома, и в процессе работы я фактически полностью открыл его для себя заново!



Оригинальный микс звучит неплохо, но теперь он звучит еще лучше, с чуть большей теплотой в звучании. В какой-то момент я подумал, что смогу сделать ремикс на этот альбом, но мои методы записи в 2006 году были совсем не такими, как сейчас, и ни одну из песен невозможно было восстановить полностью. Но это не значит, что в нем нет бонус-треков…



CD-версия содержит множество интересных дополнений, в том числе множество черновых миксов, о существовании которых я даже не подозревал, пока мой брат не порылся в своем цифровом хранилище в поисках чего-нибудь вкусненького! Здесь представлены семь оригинальных версий треков с Dag, датируемых 1983 годом. Далее идут демо-версии песен с альбома, демо-версия трека, который так и не попал на альбом, и версия заглавного трека 2025 года с Dag в качестве ведущего вокала на протяжении всей песни, впервые появившаяся на треке Nightingale.



Обложка альбома немного обновлена, добавлены логотип и название. В буклете диска много ранее не публиковавшихся фотографий, а также невероятное количество информации о песнях».





