“Back To The Beginning” станет ежегодным?



Как сообщает британское издание Mirror, Шэрон Осборн, похоже, собирается отпраздновать наследие своего покойного мужа Оззи ежегодным концертом в его честь.



Подана заявка на регистрацию торговой марки “Back To The Beginning”, мероприятия, на котором Оззи Осборн выступил в последний раз. На историческом концерте, длившемся весь день, присутствовали Оззи с оригинальным составом Black Sabbath и множество других известных групп.



Теперь фирма, основанная ее покойным мужем, подала заявку на регистрацию названия концерта в качестве товарного знака в США. Она зарегистрирована в разделе “развлекательные услуги, связанные с живым музыкальным исполнением”. Юридические документы, поданные холдинговой фирмой Monowise Ltd, также требуют правовой защиты товаров. Аналогичная заявка будет подана и в Великобритании. Концерт в Villa Park в Бирмингеме, состоявшийся за 17 дней до смерти Оззи, собрал миллионы на благотворительность.



Все вырученные средства будут разделены поровну между тремя благотворительными организациями: Acorns Children's Hospice, Бирмингемской детской больницей и Cure Parkinson's. Оззи, урожденный Джон Майкл Осборн, скончался в июле в возрасте 76 лет. В 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Оззи был похоронен рядом с озером в своем доме в Бакингемшире.







