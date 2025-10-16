Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 37
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Ozzy Osbourne

*



16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»
“Back To The Beginning” станет ежегодным?



Как сообщает британское издание Mirror, Шэрон Осборн, похоже, собирается отпраздновать наследие своего покойного мужа Оззи ежегодным концертом в его честь.

Подана заявка на регистрацию торговой марки “Back To The Beginning”, мероприятия, на котором Оззи Осборн выступил в последний раз. На историческом концерте, длившемся весь день, присутствовали Оззи с оригинальным составом Black Sabbath и множество других известных групп.

Теперь фирма, основанная ее покойным мужем, подала заявку на регистрацию названия концерта в качестве товарного знака в США. Она зарегистрирована в разделе “развлекательные услуги, связанные с живым музыкальным исполнением”. Юридические документы, поданные холдинговой фирмой Monowise Ltd, также требуют правовой защиты товаров. Аналогичная заявка будет подана и в Великобритании. Концерт в Villa Park в Бирмингеме, состоявшийся за 17 дней до смерти Оззи, собрал миллионы на благотворительность.

Все вырученные средства будут разделены поровну между тремя благотворительными организациями: Acorns Children's Hospice, Бирмингемской детской больницей и Cure Parkinson's. Оззи, урожденный Джон Майкл Осборн, скончался в июле в возрасте 76 лет. В 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Оззи был похоронен рядом с озером в своем доме в Бакингемшире.




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 окт 2025
Corpsegrinder04
Ничего личного, джаст бизенесь.
Ясно дело, у старой стервы свербит, что бабло на благотворительность ушло.
Надо и самой на похороны накопить теперь.
16 окт 2025
M
Mike Barlow
Так и представляю, как злобная сука Шэрон отлавливает на улицах ни в чем не повинных людей, которые терпеть не могут тяжёлую музыку. И заставляет их втридорога покупать билеты на фестиваль. И ставит каждому маячок, чтоб он точно пришёл и послушал всех музыкантов.
На что не пойдешь ради денег!!!
