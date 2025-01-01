Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 37
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Видео с текстом от HEAVY PETTIN'



HEAVY PETTIN' опубликовали официальное видео с текстом к композиции “Line In The Sand”. Этот трек взят из нового альбома Rock Generation, релиз которого намечен на 24 октября на Silver Lining Music:

“Rock Generation”
“Faith Healer (Kill My Demons)”
“Brother Sister”
“Oblivion”
“Mother Earth”
“X – Rated”
“Bullets and Pills”
“Line In The Sand”
“Live UR Best Life”
“This Life”




