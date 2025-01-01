сегодня



SNOWY SHAW и MAGNUS DAUN запускают проект “GOD”



SNOWY SHAW и MAGNUS DAUN объявили о создании проекта “GOD”, который будет доступен на всех стримингах уже в эту пятницу. Принимая концепцию раздвоения личности, между которой артист находится на сцене и за ее пределами, или в студии и за ее пределами, на другой уровень, Shaw предоставил следующее “самоинтервью”, чтобы наилучшим образом описать новый проект



Что можно сказать об этом дебютном новом релизе?



Если тебе нравится настоящий тяжелый рок-н-ролл или просто брутальный, б$$$ь, настоящий металл, от которого хочется биться головой о кирпичную стену. – что ж, тогда я подозреваю, что такая музыка может быть не для тебя.



Хорошо, хорошо сказано. Так что же это за хрень такая? Эмо, инди-поп, скейт-панк или что-то еще?



Нет, этот мрачный, кинематографичный и эпичный музыкальный проект саундтрека к фильму — это не столько группа, сколько сотрудничество двух отдельных композиторов и музыкантов. За неимением лучшего сравнения, представьте, что Дэнни Эльфман и Эннио Морриконе объединились бы, чтобы создать грандиозную драматическую музыку для большого голливудского фильма, которого никогда не существовало... пока! Что-то в этом роде, хотя я, конечно, не говорю, что мы находимся в одной лиге с этими мастерами, но вместо того, чтобы придумывать еще одно название группы или записывать еще один альбом Mad Architect, мы решили подойти к этой новой концепции немного по-другому и использовать наши собственные имена, уделяя особое внимание названию песни и концепции в целом. стороны, между тем нам, создателям, подчинены.



Mad Architect? пожалуйста, расскажите мне немного больше об этой группе.



Да, у нас с Magnus есть известная история под псевдонимом Mad Architect, с которым мы выпустили два альбома около 10 лет назад. С самого начала это всегда было скорее студийным проектом, чем ориентированным на живые выступления, с тех пор как со мной впервые связались по электронной почте с просьбой записать гостевой вокал для одного трека, на что я согласился. Позже поступила просьба записать еще одну песню, которая показалась мне немного странной, но, как оказалось, у них не было вокалиста и вообще не было “их”. На самом деле Magnus просто нанимал людей для записи своих песен, так или иначе. И в итоге все вокальные партии достались мне. Запись первого альбома состоялась примерно в то время, когда я гастролировал по миру с Sabaton в 2012-2013 годах, и я записывал вокал либо в своей домашней студии, когда у меня был небольшой перерыв в гастролях, либо в автобусе, либо где-нибудь за кулисами с ноутбуком, микрофоном и простым записывающим устройством. Современные технологии — это просто фантастика, не так ли? На самом деле, это было чертовски странно. Так что, можно сказать, это было довольно странное рождение. На самом деле я никогда не встречался и даже не разговаривал с этим парнем (Magnus) по телефону, пока не прошло несколько месяцев после выхода первого альбома. Примите во внимание, что это еще и несмотря на то, что мы оба живем в одном городе (Гетеборг, Швеция)



Хахаха! Это забавно! И именно тогда вы решили объединиться?



Как я уже сказал, это был не столько коллективный, сколько сольный альбом Magnus, с той разницей, что, особенно на втором альбоме, я выполнил около 95% всей работы. Это потому, что все остальные музыканты каким-то образом ушли после выхода дебютного альбома, и ни ему, ни мне не удалось найти подходящих замен на каждую позицию соответственно, основываясь на его так называемых демо-записях, состоящих из пропитанных припевом бессвязных инструментальных гитарных фонов. В конце концов, я решил, что единственный способ заставить этот проект вообще работать — это взять ситуацию в свои руки и разобраться с остальными инструментами. Действительно безумный, если вдуматься. Позвольте мне немного пошутить, Magnus, это и был ”Безумный архитектор”.



Если то, что вы говорите, верно, то это больше похоже на ваш сольный альбом, не так ли?



Нет, в каком-то смысле, я думаю, вы могли бы сказать, что так оно и было, но дело не в этом, и я не хочу ставить это себе в заслугу, потому что меня наняли для выполнения работы, и я сделал все, что было в моих силах, чтобы эта штука летала и соответствовала моим стандартам качества учитывая то, с чем мне приходилось работать. Мы говорим о сочинении, аранжировке, продюсировании, записи, сведении, дизайне, продвижении и т.д. И это в дополнение ко всему вокалу, игре на барабанах и басу и т.д. Magnus — отличный парень, и я не хочу, чтобы это прозвучало так, будто он совершенно некомпетентен или что-то в этом роде. Я видел человека, чьей мечтой и амбициями было создать свою собственную музыку и группу, хотя в то время... он не обязательно обладал нужными навыками, компетентностью или опытом, необходимыми для этого. Он очень похож на меня в молодости, так что я мог понять его и сочувствовать ему. Однако важно то, что я смог восполнить пробелы и помочь осуществить его мечту, и я был рад помочь. И, конечно, получить щедрое вознаграждение за свой труд.



Очень мило с вашей стороны помочь этому молодому парню



Я никогда не говорил, что он молод. Я думаю, он на 3 года старше меня.



В любом случае, если бы вы спросили меня, охотно ли я проделал бы все это снова при таких обстоятельствах и в таких условиях, ответом было бы громкое и категоричное "Нет", не в этой жизни. Именно поэтому на это ушло более 10 лет. Всякий раз, когда к нему обращались, я неоднократно объяснял Magnus, что я был абсолютно непреклонен в отношении всей этой идеи и что я просто не могу и не буду больше работать в таких условиях. На самом деле я не хочу использовать уничижительную фразу “Вы не умеете чистить дерьмо”, но, с другой стороны, я не могу придумать более подходящего термина. Если это когда-нибудь произойдет, то только при подходящих обстоятельствах.



Так как же тогда возникла эта новая идея, что заставило тебя изменить свое мнение?



Он усвоил урок и, скажем так, взял себя в руки. Ранее в этом году Magnus выпустил короткие отрывки новой атмосферной инструментальной музыки под своим собственным именем, которые, на мой взгляд, были в 100 раз лучше, чем все, что я слышал от него ранее, и я был действительно впечатлен и воскликнул – Вау! Вот мы и поговорили! Мне это очень, очень нравится. В этом есть гармония, и есть на что опереться, есть особая тема, которая открывает гораздо больше возможностей.

По правде говоря, я аплодирую ему за то, что он действительно совершил качественный скачок в совершенствовании за прошедшее десятилетие. Я очень впечатлен его новообретенными техническими навыками и пониманием. Осмелюсь сказать, что самое большое отличие заключалось в том, что теперь он сочинял все это, используя клавишные с великолепным звучанием, что было огромным улучшением по сравнению со всеми обычными гитарными риффами и бесцельным набором аккордов, которые он использовал в прошлом.



Это была более напыщенная симфоническая музыка в стиле кинофильмов, как раз такая, какую я люблю, и у меня в голове сразу же возникли все эти образы, и я представил, как мы могли бы аранжировать ее с голосами и угрожающим мрачным повествованием, колокольчиками, марширующими партиями, струнными, тяжелыми искаженными басами и прочим дерьмом. А еще я добавил в микс тяжелые гитары для пущего эффекта, и лично я считаю, что получилось фантастически.



Может быть, это просто я занимаюсь этим слишком долго и пресытился и разочаровался, но, если быть до конца честным с вами, меня не вдохновляли и не влияли на меня металлические или рок-группы с тех пор, как я был подростком. Больше всего на свете меня привлекают такие композиторы, как Джон Барри (Джеймс Бонд), Дэнни Эльфман, Джон Карпентер, Вангелис и другие. Я не являюсь заядлым потребителем, но именно такая музыка возбуждает меня, и с годами, оглядываясь назад, я часто обнаруживаю, что именно такая музыка подсознательно и повлияла на меня.



Так это разовая работа или в ближайшее время мы можем ожидать выхода полноформатного альбома?



Да, черт возьми! Мы только что подписали масштабный контракт на запись четырех альбомов с Universal Studios по всему миру.



К середине ноября мы запишем наш новый материал с Нью-Йоркским филармоническим оркестром для голливудского блокбастера, который выйдет в 2026 году, и,… Нет, я, конечно, просто шучу.



Во-первых, на дворе 2025 год, и формат альбома устарел с самого начала, не только физически, но и в целом, что, на мой взгляд, глубоко трагично и безмерно печально. Мир в целом в полном дерьме, и не только музыкальная индустрия и киноиндустрия, но и все, о чем мы, б$$$ь, знали, и все, что мы любили с детства, все это умерло и кануло в лету. Но да, давайте попробуем быть немного позитивнее, не так ли? Мы обязательно выпустим еще больше новой музыки. Когда и если нам этого захочется. В конечном счете, это действительно все, что имеет значение, не так ли?







