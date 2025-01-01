Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 37
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
16 окт 2025 : 		 Винил ICED EARTH выйдет зимой

23 сен 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Мне предлагали хорошие деньги, но пока возвращать группу рано»

15 сен 2025 : 		 Лидер ICED EARTH о событиях шестого января

8 сен 2025 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «На работе меня некоторые узнавали»

29 июн 2025 : 		 MATT BARLOW: «С нетерпением жду, когда услышу что-то от лидера ICED EARTH»

22 май 2025 : 		 STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED EARTH

20 май 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Джизус — мой рулевой!»

13 май 2025 : 		 MATT BARLOW не против вновь оказаться в ICED EARTH

22 апр 2025 : 		 Альбом ICED EARTH выйдет с 3D-обложкой

12 апр 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!»

28 окт 2024 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь»

16 окт 2024 : 		 Лидеру ICED EARTH хотят дать трешку

13 сен 2024 : 		 Лидер ICED EARTH еще посидит

1 авг 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до осени

27 мар 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до лета

23 фев 2024 : 		 Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут

4 фев 2024 : 		 Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить

14 авг 2023 : 		 Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой

10 июн 2023 : 		 Когда же решат судьбу лидера ICED EARTH?

2 май 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon неправ, и он это знает»

12 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

4 апр 2023 : 		 Просто так лидер ICED EARTH не соскочит

24 мар 2023 : 		 Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются

19 мар 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

15 мар 2023 : 		 Новые ЕР ICED EARTH выйдут весной

10 фев 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке
Винил ICED EARTH выйдет зимой



The Circle Music 12 декабря тиражом в 110 экземпляров выпустят бокс-сет с винилом ICED EARTH Tribute To The Gods:

Side A:
“Creatures Of The Night” (KISS)
“The Number Of The Beast” (Iron Maiden)
“Highway To Hell” (AC/DC)
“Burnin’ For You” (Blue Öyster Cult)
“God Of Thunder” (KISS)
“Dead Babies” (Alice Cooper)

Side B:
“Screaming For Vengeance” (Judas Priest)
“Cities On Flame” (Blue Öyster Cult)
“It’s A Long Way To The Top” (AC/DC)
“Black Sabbath” (Black Sabbath)
“Hallowed Be Thy Name” (Iron Maiden)



просмотров: 60

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом