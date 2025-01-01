сегодня



Винил ICED EARTH выйдет зимой



The Circle Music 12 декабря тиражом в 110 экземпляров выпустят бокс-сет с винилом ICED EARTH Tribute To The Gods:



Side A:

“Creatures Of The Night” (KISS)

“The Number Of The Beast” (Iron Maiden)

“Highway To Hell” (AC/DC)

“Burnin’ For You” (Blue Öyster Cult)

“God Of Thunder” (KISS)

“Dead Babies” (Alice Cooper)



Side B:

“Screaming For Vengeance” (Judas Priest)

“Cities On Flame” (Blue Öyster Cult)

“It’s A Long Way To The Top” (AC/DC)

“Black Sabbath” (Black Sabbath)

“Hallowed Be Thy Name” (Iron Maiden) http://www.icedearth.com/





