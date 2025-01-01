×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
41
Новое видео MEGADETH
33
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
26
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
41
Новое видео MEGADETH
33
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
26
все новости группы
Sakis Tolis
Греция
Dark Metal
https://sakistolis.com/
Myspace:
https://sakis-tolis.bandcamp.com
VK.com:
https://www.instagram.com/sakis.tolis/
Facebook:
https://www.facebook.com/people/Sakis-Tolis/100011073065110/
16 окт 2025
:
Новая песня SAKIS TOLIS
15 окт 2025
:
Новая песня SAKIS TOLIS
2 дек 2023
:
Новый альбом SAKIS TOLLS доступен для прослушивания
25 янв 2023
:
SAKIS TOLIS представил новый трек
21 дек 2022
:
Видео с текстом от SAKIS TOLIS
5 ноя 2022
:
SAKIS TOLIS дебютирует в Норвегии
31 окт 2022
:
Новое видео от SAKIS TOLIS
29 май 2022
:
Новое видео SAKIS TOLIS
3 апр 2022
:
Видео с текстом от SAKIS TOLIS
23 мар 2022
:
Новый альбом SAKIS TOLIS доступен для прослушивания
17 фев 2022
:
Новая песня SAKIS TOLIS
27 янв 2022
:
Вокалист ROTTING CHRIST выпускает сольный альбом
сегодня
Новая песня SAKIS TOLIS
"Everything comes to an end", новая песня SAKIS TOLIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого планируется до конца этого года.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 73
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет