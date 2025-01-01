×
Centinex
Швеция
Death Metal
http://www.centinex.org
Myspace:
http://www.myspace.com/centinex
Facebook:
http://www.facebook.com/Centinexofficial
16 окт 2025
:
Новая песня CENTINEX
26 сен 2025
:
Новая песня CENTINEX
26 фев 2025
:
У вокалиста CENTINEX рак
2 ноя 2024
:
Новое видео CENTINEX
30 июл 2024
:
CENTINEX на Black Lion Records
3 фев 2022
:
Новое видео CENTINEX
7 ноя 2021
:
Новый релиз CENTINEX выйдет весной
5 июл 2021
:
CENTINEX завершили работу над ЕР
29 май 2020
:
Новый альбом CENTINEX доступен для прослушивания
13 май 2020
:
Видео с текстом от CENTINEX
15 апр 2020
:
Видео с текстом от CENTINEX
19 мар 2020
:
Новый альбом CENTINEX выйдет весной
5 июл 2016
:
Новый альбом CENTINEX доступен для прослушивания
21 июн 2016
:
Новая песня CENTINEX
26 май 2016
:
Видео с текстом от CENTINEX
10 май 2016
:
Новая песня CENTINEX
8 апр 2016
:
Обложка нового альбома CENTINEX
5 май 2015
:
Новое видео CENTINEX
21 ноя 2014
:
Новый альбом CENTINEX доступен для прослушивания
7 ноя 2014
:
Новая песня CENTINEX
20 окт 2014
:
Новая песня CENTINEX
19 сен 2014
:
Видео с текстом от CENTINEX
8 сен 2014
:
Новая песня CENTINEX
31 янв 2014
:
CENTINEX работают над альбомом
22 ноя 2010
:
Первый альбом CENTINEX переиздан на CD
3 апр 2006
:
CENTINEX распались
сегодня
Новая песня CENTINEX
“Symphony Of Screams”, новая песня CENTINEX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома With Guts And Glory, выход которого намечен на седьмое ноября на Black Lion Records:
“Becoming”
“Your Religion Dies Tonight”
“Gods Of Guilt”
“I Am The Way”
“Masterpiece In Flesh”
“In My Dreams”
“Symphony Of Screams”
“Sorrowtears”
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 69
Сообщений нет