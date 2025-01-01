Arts
Новости
16 окт 2025 : 		 Новая песня CENTINEX

26 сен 2025 : 		 Новая песня CENTINEX

26 фев 2025 : 		 У вокалиста CENTINEX рак

2 ноя 2024 : 		 Новое видео CENTINEX

30 июл 2024 : 		 CENTINEX на Black Lion Records

3 фев 2022 : 		 Новое видео CENTINEX

7 ноя 2021 : 		 Новый релиз CENTINEX выйдет весной

5 июл 2021 : 		 CENTINEX завершили работу над ЕР

29 май 2020 : 		 Новый альбом CENTINEX доступен для прослушивания

13 май 2020 : 		 Видео с текстом от CENTINEX

15 апр 2020 : 		 Видео с текстом от CENTINEX

19 мар 2020 : 		 Новый альбом CENTINEX выйдет весной

5 июл 2016 : 		 Новый альбом CENTINEX доступен для прослушивания

21 июн 2016 : 		 Новая песня CENTINEX

26 май 2016 : 		 Видео с текстом от CENTINEX

10 май 2016 : 		 Новая песня CENTINEX

8 апр 2016 : 		 Обложка нового альбома CENTINEX

5 май 2015 : 		 Новое видео CENTINEX

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом CENTINEX доступен для прослушивания

7 ноя 2014 : 		 Новая песня CENTINEX

20 окт 2014 : 		 Новая песня CENTINEX

19 сен 2014 : 		 Видео с текстом от CENTINEX

8 сен 2014 : 		 Новая песня CENTINEX

31 янв 2014 : 		 CENTINEX работают над альбомом

22 ноя 2010 : 		 Первый альбом CENTINEX переиздан на CD

3 апр 2006 : 		 CENTINEX распались
Новая песня CENTINEX



“Symphony Of Screams”, новая песня CENTINEX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома With Guts And Glory, выход которого намечен на седьмое ноября на Black Lion Records:

“Becoming”
“Your Religion Dies Tonight”
“Gods Of Guilt”
“I Am The Way”
“Masterpiece In Flesh”
“In My Dreams”
“Symphony Of Screams”
“Sorrowtears”






просмотров: 69

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
