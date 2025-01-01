Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 47
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 35
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 47
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 35
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
[= ||| все новости группы



*

Danheim

*
| - |

|||| сегодня

Новая композиция DANHEIM



zoom
Yggdrasil II, новая композиция DANHEIM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Heimferd", релиз которого намечен на 31 октября на Season Of Mist.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом