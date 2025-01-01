сегодня



Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью



KISS отметят 50-летие альбома "Dressed To Kill" выпуском специальной версии альбома с массой бонус-материалов, а также специальным набором мерчендайза. За ремастеринг отвечал Bernie Grundman, издание содержит 23 демки, альтернативных микса и инструментальных ауттейков из записей в студиях Larrabee Sound and Electric Lady, включая две ранее нереализованные темы "Mistake" и "Burning Up With Fever".



DRESSED TO KILL (REMASTERED)



LP ONE – SIDE A:

1. Room Service

2. Two Timer

3. Ladies In Waiting

4. Getaway

5. Rock Bottom



LP ONE – SIDE B:

1. C’mon And Love Me

2. Anything For My Baby

3. She

4. Love Her All I Can

5. Rock And Roll All Nite



DEMOS, ALTERNATE MIXES AND INSTRUMENTAL OUTTAKES *



LP TWO – SIDE C:

1. Mistake (Studio Demo)

2. Rock And Roll All Nite (Studio Demo)

3. Anything For My Baby (Studio Demo)

4. Burning Up With Fever (Studio Demo)

5. Rock And Roll All Nite (Studio Demo – Party Version)



LP TWO – SIDE D:

1. Rock And Roll All Nite (Studio Demo – Alternate Vocal Take)

2. Room Service (Extended Outtake)

3. Two Timer (Alternate Mix)

4. Ladies In Waiting (Alternate Ending)

5. C’mon And Love Me (Alternate Mix)

6. Anything For My Baby (Alternate Mix)



LP THREE – SIDE E:

1. Love Her All I Can (Alternate Mix)

2. Two Timer (Extended Alternate Mix)

3. Anything For My Baby (Extended Alternate Mix)

4. Rock And Roll All Nite (Super-Fast Outtake)

5. Room Service (Instrumental Outtake)

6. Two Timer (Instrumental Outtake)



LP THREE – SIDE F:

1. Getaway (Instrumental Outtake)

2. Rock Bottom (Instrumental Outtake)

3. Anything For My Baby (Instrumental Extended Outtake)

4. She (Instrumental Extended Outtake)

5. Love Her All I Can (Instrumental Outtake)

6. Rock And Roll All Nite (Instrumental Outtake)



LIVE IN DETROIT, MICHIGAN – COBO ARENA – MAY 16, 1975*



LP FOUR – SIDE G:

1. Rock Bottom

2. Strutter

3. Nothin’ To Lose

4. Two Timer



LP FOUR – SIDE H:

1. Let Me Know

2. Got To Choose

3. She

4. Ace Frehley Guitar Solo



LP FIVE – SIDE I:

1. Parasite

2. Cold Gin



LP FIVE – SIDE J:

1. 100,000 Years

2. Peter Criss Drum Solo / 100,000 Years

3. Let Me Go, Rock N’ Roll



LP SIX – SIDE K:

1. C’mon And Love Me

2. Firehouse

3. Deuce



LP SIX – SIDE L:

1. Rock And Roll All Nite

2. Black Diamond



LIVE IN DAVENPORT, IOWA – RKO ORPHEUM THEATRE – JULY 20, 1975 – FIRST SHOW*



LP SEVEN – SIDE M:

1. Deuce

2. Strutter

3. Got To Choose

4. Hotter Than Hell



LP SEVEN – SIDE N:

1. Firehouse

2. She

3. Ace Frehley Guitar Solo

4. Nothin’ To Lose



LP EIGHT – SIDE O:

1. C’mon And Love Me

2. 100,000 years

3. Peter Criss Drum Solo / 100,000 Years



LP EIGHT – SIDE P:

1. Black Diamond

2. Cold Gin

3. Rock And Roll All Nite



BLU-RAY AUDIO – DRESSED TO KILL



[Dolby Atmos* / Dolby True HD 5.1* / 192kHz 24-bit & 96kHz 24-bit PCM Stereo]

1. Room Service

2. Two Timer

3. Ladies In Waiting

4. Getaway

5. Rock Bottom

6. C’mon And Love Me

7. Anything For My Baby

8. She

9. Love Her All I Can

10. Rock And Roll All Nite



BONUS VIDEOS*

[48kHz 24-bit PCM Stereo Only]

1. Rock And Roll All Nite (1975 Promo Video)

2. C’mon And Love Me (1975 Promo Video)







