Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS

31 май 2025 : 		 PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»

21 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о "KISS Army Storms Vegas": «Это не наш концерт»

20 май 2025 : 		 GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"

17 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS

10 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Не знаю, будут ли все KISS в Лас-Вегасе»

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Первая пластинка KISS — это, быть может, самое честное, что мы сделали»

10 апр 2025 : 		 TOMMY THAYER выступит с коллегами по KISS

29 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS подтвердил, что KISS выступят без грима

29 мар 2025 : 		 Музыканты KISS соберутся вместе

3 мар 2025 : 		 Вокалист KISS объяснил, почему не все члены простились вместе

27 фев 2025 : 		 Вокалист KISS: «За последний год я понял, что жизнь — это улица с односторонним движением»

22 фев 2025 : 		 Вокалист KISS: «Плохого не помню!»

21 фев 2025 : 		 Золотой сингл KISS

18 фев 2025 : 		 Басист KISS похвалил бывших участников

12 фев 2025 : 		 Выходит раскраска KISS
Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью



KISS отметят 50-летие альбома "Dressed To Kill" выпуском специальной версии альбома с массой бонус-материалов, а также специальным набором мерчендайза. За ремастеринг отвечал Bernie Grundman, издание содержит 23 демки, альтернативных микса и инструментальных ауттейков из записей в студиях Larrabee Sound and Electric Lady, включая две ранее нереализованные темы "Mistake" и "Burning Up With Fever".

DRESSED TO KILL (REMASTERED)

LP ONE – SIDE A:
1. Room Service
2. Two Timer
3. Ladies In Waiting
4. Getaway
5. Rock Bottom

LP ONE – SIDE B:
1. C’mon And Love Me
2. Anything For My Baby
3. She
4. Love Her All I Can
5. Rock And Roll All Nite

DEMOS, ALTERNATE MIXES AND INSTRUMENTAL OUTTAKES *

LP TWO – SIDE C:
1. Mistake (Studio Demo)
2. Rock And Roll All Nite (Studio Demo)
3. Anything For My Baby (Studio Demo)
4. Burning Up With Fever (Studio Demo)
5. Rock And Roll All Nite (Studio Demo – Party Version)

LP TWO – SIDE D:
1. Rock And Roll All Nite (Studio Demo – Alternate Vocal Take)
2. Room Service (Extended Outtake)
3. Two Timer (Alternate Mix)
4. Ladies In Waiting (Alternate Ending)
5. C’mon And Love Me (Alternate Mix)
6. Anything For My Baby (Alternate Mix)

LP THREE – SIDE E:
1. Love Her All I Can (Alternate Mix)
2. Two Timer (Extended Alternate Mix)
3. Anything For My Baby (Extended Alternate Mix)
4. Rock And Roll All Nite (Super-Fast Outtake)
5. Room Service (Instrumental Outtake)
6. Two Timer (Instrumental Outtake)

LP THREE – SIDE F:
1. Getaway (Instrumental Outtake)
2. Rock Bottom (Instrumental Outtake)
3. Anything For My Baby (Instrumental Extended Outtake)
4. She (Instrumental Extended Outtake)
5. Love Her All I Can (Instrumental Outtake)
6. Rock And Roll All Nite (Instrumental Outtake)

LIVE IN DETROIT, MICHIGAN – COBO ARENA – MAY 16, 1975*

LP FOUR – SIDE G:
1. Rock Bottom
2. Strutter
3. Nothin’ To Lose
4. Two Timer

LP FOUR – SIDE H:
1. Let Me Know
2. Got To Choose
3. She
4. Ace Frehley Guitar Solo

LP FIVE – SIDE I:
1. Parasite
2. Cold Gin

LP FIVE – SIDE J:
1. 100,000 Years
2. Peter Criss Drum Solo / 100,000 Years
3. Let Me Go, Rock N’ Roll

LP SIX – SIDE K:
1. C’mon And Love Me
2. Firehouse
3. Deuce

LP SIX – SIDE L:
1. Rock And Roll All Nite
2. Black Diamond

LIVE IN DAVENPORT, IOWA – RKO ORPHEUM THEATRE – JULY 20, 1975 – FIRST SHOW*

LP SEVEN – SIDE M:
1. Deuce
2. Strutter
3. Got To Choose
4. Hotter Than Hell

LP SEVEN – SIDE N:
1. Firehouse
2. She
3. Ace Frehley Guitar Solo
4. Nothin’ To Lose

LP EIGHT – SIDE O:
1. C’mon And Love Me
2. 100,000 years
3. Peter Criss Drum Solo / 100,000 Years

LP EIGHT – SIDE P:
1. Black Diamond
2. Cold Gin
3. Rock And Roll All Nite

BLU-RAY AUDIO – DRESSED TO KILL

[Dolby Atmos* / Dolby True HD 5.1* / 192kHz 24-bit & 96kHz 24-bit PCM Stereo]
1. Room Service
2. Two Timer
3. Ladies In Waiting
4. Getaway
5. Rock Bottom
6. C’mon And Love Me
7. Anything For My Baby
8. She
9. Love Her All I Can
10. Rock And Roll All Nite

BONUS VIDEOS*
[48kHz 24-bit PCM Stereo Only]
1. Rock And Roll All Nite (1975 Promo Video)
2. C’mon And Love Me (1975 Promo Video)




