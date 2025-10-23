сегодня



Гитарист METALLICA о "Kirk Hammett The Collection: Live"



KIRK HAMMETT опубликовал официальное видео о событии "Kirk Hammett The Collection: Live", которое состоялось седьмого июня в Seminole Hard Rock Tampa Event Center, Tampa, Florida.



«Я очень рад представить "Kirk Hammett The Collection: Live" в Тампе, Флорида, 7 июня 2025 года. Этим летом, во время тура "M72", я взял книгу с собой в шесть городов, чтобы рассказать о богатой истории и мастерстве, стоящем за каждым из этих уникальных и редких инструментов. Каждая фотография рассказывает историю, и благодаря Ross Halfin и его исключительной техники каждая фотография в этой книге стоит миллиона слов! Спасибо компании Gibson за то, что воплотили мою страсть к Грини и гитарам в реальность. Надеюсь, вам понравится это путешествие так же, как и мне!»











