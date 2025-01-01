Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 25
*Умер Эйс Фрейли 21
*

Foghat

26 окт 2025 : 		 FOGHAT планируют запись нового альбома

1 авг 2025 : 		 Юбилейное издание FOGHAT выйдет осенью

13 окт 2024 : 		 Новая песня FOGHAT

26 сен 2024 : 		 FOGHAT номинировали на Грэмми

19 июн 2024 : 		 Новые клипы от FOGHAT

16 май 2024 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FOGHAT

22 окт 2023 : 		 Новое видео FOGHAT

24 сен 2023 : 		 Новое видео FOGHAT

27 авг 2023 : 		 Новое видео FOGHAT

12 авг 2023 : 		 Первый за 7 лет альбом FOGHAT

21 июн 2021 : 		 FOGHAT отметят юбилей

25 ноя 2019 : 		 Видео с выступления FOGHAT

19 окт 2018 : 		 Сайд-проект лидера FOGHAT выпустит альбом

11 фев 2018 : 		 Умер басист FOGHAT

9 июн 2017 : 		 Концертный трек FOGHAT

5 май 2017 : 		 Концертный релиз FOGHAT выйдет летом

10 июн 2016 : 		 Новая песня FOGHAT

19 май 2016 : 		 Новый альбом FOGHAT выйдет летом

13 ноя 2015 : 		 FOGHAT отметят юбилей главного хита

18 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD FOGHAT

13 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD FOGHAT
FOGHAT планируют запись нового альбома



FOGHAT сообщили о том, что уже в этом месяце приступили к записи нового материала, а также полны энтузиазма перед грядущими выступлениями в Великобритании




просмотров: 87

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
