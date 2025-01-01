сегодня



METALLICA выступила на благотворительном концерте



METALLICA выступила на благотворительном концерте, который состоялся 15 октября в Chase Center, San Francisco, California. Билеты на мероприятие, где также выступал Benson Boone, стартовали от 1500 долларов.



Сет-лист:



01. Creeping Death

02. For Whom The Bell Tolls

03. Fuel

04. The Memory Remains

05. The Unforgiven

06. Sad But True

07. Wherever I May Roam

08. Nothing Else Matters

09. Seek & Destroy

10. One

11. Master Of Puppets

12. Enter Sandman









