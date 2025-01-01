сегодня



Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»



JACK OSBOURNE в новом интервью для Rolling Stone UK ответил на вопрос, каким для него был концерт «Back To The Beginning», ведь он стал последним выступлением его отца с остальными участниками оригинального состава BLACK SABBATH:



«Я приехал туда на пару дней раньше. Я видел, как BLACK SABBATH проводили саундчек. Это было настолько мощно, что я был удивлён. Я знал, что это будет тяжёлый день для всей семьи, особенно для него, и поэтому это было похоже на поминки. В этом всём было какое-то божественное совершенство, как ни странно. Это была финальная точка. Он увидел людей, которых не видел 30 лет. Он увидел друзей и поклонников и оказался в своём родном городе, и это было невероятно и очень трогательно».



Что касается впечатлений Оззи от концерта, Jack сказал:



«Он был очень счастлив. С тех пор как он заболел, он стал немного зависимым от социальных сетей. Он сидел в соцсетях, так как мало двигался, поэтому он много листал ленту. Это был первый раз, когда он дал концерт, а потом увидел прямую реакцию в социальных сетях. Каждое утро он просыпался в Англии, и это было во всех таблоидах, и каждый день в одной из британских газет выходила большая статья. Ему очень понравилось видеть отличные рецензии и посты в Интернете. Он был воодушевлён. Я сказал: "Папа, все эти рецензии просто потрясающие". А он ответил: "Мне это очень помогает, чёрт возьми. Я ушёл на пенсию".



И он был разочарован, что не мог встать с кресла, но я думаю, что, учитывая все обстоятельства, он проделал чертовски хорошую работу. Единственное, что он мне сказал, было: "Я начал терять самообладание в "Mama, I'm Coming Home". А я ответил: "Это случилось со всеми"».







