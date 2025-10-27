Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 25
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 24
*Умер Эйс Фрейли 21
Новости
*

The Black Crowes

*



27 окт 2025 : 		 THE BLACK CROWES отметили 30-летие Amorica

14 сен 2025 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет осенью

14 июн 2025 : 		 Документальный фильм от JIMMY PAGE And THE BLACK CROWES

11 мар 2025 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Хотел бы, чтобы нас представил JIMMY PAGE»

26 фев 2025 : 		 Фрагмент нового релиза JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES

14 фев 2025 : 		 Расширенная версия альбома JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES выйдет весной

8 окт 2024 : 		 Новые фигурки THE BLACK CROWES

24 май 2024 : 		 THE BLACK CROWES: «Мы будем хороши, если сохраним искренность»

21 май 2024 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

15 май 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

8 май 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

15 апр 2024 : 		 RONNIE WOOD присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

29 мар 2024 : 		 THE BLACK CROWES исполнили LED ZEPPELIN

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

7 мар 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

17 фев 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

25 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE BLACK CROWES

14 янв 2024 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

20 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

13 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

21 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

7 сен 2023 : 		 Бокс-сет от THE BLACK CROWES выйдет зимой

4 сен 2023 : 		 THE BLACK CROWES разогрели AEROSMITH

2 сен 2023 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой

7 мар 2023 : 		 Концертный релиз THE BLACK CROWES выйдет весной

20 окт 2022 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Вернуть всех из классического состава только ради $$$?»
THE BLACK CROWES отметили 30-летие Amorica



THE BLACK CROWES отметили тридцатилетие альбома Amorica участием в в новом эпизоде "Recorded Live At Analog". Они появились на аналоговой сцене в седьмом эпизоде второго сезона для эксклюзивной аудитории фанатов и членов United Card, сидящих всего в нескольких дюймах от места действия. Они поделились историями, стоящими за многими своими песнями, и полностью исполнили альбом, включая хиты "Wiser Time", "P. 25 London", "A Conspiracy" и другие, под мощный рок-вокал Chris Robinson и плавное и тяжелое ритм-энд-блюзовое звучание группы. Зажигательное живое выступление завершилось исполнением на бис классической песни южного рока "Remedy". THE BLACK CROWES отмечают 30-ю годовщину выхода своего оригинального альбома "Amorica" роскошным переизданием с семью неизданными записями, которое выйдет 14 ноября.




27 окт 2025
gravitgroove
за всю их историю только один сингл понравился -"Licking", а все остальное звучит, как бюджетная смесь Stones + Zeppelin, особенно хорошо это проявляется на фоне Aerosmith.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
