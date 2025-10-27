сегодня



THE BLACK CROWES отметили 30-летие Amorica



THE BLACK CROWES отметили тридцатилетие альбома Amorica участием в в новом эпизоде "Recorded Live At Analog". Они появились на аналоговой сцене в седьмом эпизоде второго сезона для эксклюзивной аудитории фанатов и членов United Card, сидящих всего в нескольких дюймах от места действия. Они поделились историями, стоящими за многими своими песнями, и полностью исполнили альбом, включая хиты "Wiser Time", "P. 25 London", "A Conspiracy" и другие, под мощный рок-вокал Chris Robinson и плавное и тяжелое ритм-энд-блюзовое звучание группы. Зажигательное живое выступление завершилось исполнением на бис классической песни южного рока "Remedy". THE BLACK CROWES отмечают 30-ю годовщину выхода своего оригинального альбома "Amorica" роскошным переизданием с семью неизданными записями, которое выйдет 14 ноября.







