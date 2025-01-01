Arts
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
Умер Эйс Фрейли 21
Кавер-версия MOTÖRHEAD от RANCID



RANCID представили собственное прочтение композиции MOTÖRHEAD "Sex & Death". Этот трек вошел в компиляцию "Killed By Deaf - A Punk Tribute To Motörhead", релиз которой намечен на 31 октября:

01. PENNYWISE - Ace of Spades
02. RANCID - Sex & Death
03. THE BRONX - Over The Top
04. LAGWAGON - Rock ‘N' Roll
05. FEAR - The Chase Is Better Than The Catch
06. GBH - Bomber
07. MURPHY'S LAW - Stay Clean
08. SLAUGHTERHOUSE - Love Me Like A Reptile
09. THE CASUALTIES - The Hammer
10. ANTI-NOWHERE LEAGUE - Born To Raise Hell
11. LOVE CANAL - Voices In The Sky
12. SOLDIERS OF DESTRUCTION - Overkill
13. WISDOM IN CHAINS - Iron Fist
14. MOTÖRHEAD & THE DAMNED - Neat Neat Neat




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
