Кавер-версия MOTÖRHEAD от RANCID

RANCID представили собственное прочтение композиции MOTÖRHEAD "Sex & Death". Этот трек вошел в компиляцию "Killed By Deaf - A Punk Tribute To Motörhead", релиз которой намечен на 31 октября:
01. PENNYWISE - Ace of Spades
02. RANCID - Sex & Death
03. THE BRONX - Over The Top
04. LAGWAGON - Rock ‘N' Roll
05. FEAR - The Chase Is Better Than The Catch
06. GBH - Bomber
07. MURPHY'S LAW - Stay Clean
08. SLAUGHTERHOUSE - Love Me Like A Reptile
09. THE CASUALTIES - The Hammer
10. ANTI-NOWHERE LEAGUE - Born To Raise Hell
11. LOVE CANAL - Voices In The Sky
12. SOLDIERS OF DESTRUCTION - Overkill
13. WISDOM IN CHAINS - Iron Fist
14. MOTÖRHEAD & THE DAMNED - Neat Neat Neat
