Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
48
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
41
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
24
Дата :
с
по
все новости группы
Jethro Tull
Великобритания
Folk Rock
Pop Rock
Blues Rock
Hard Rock
Progressive Rock
Art Rock
http://www.jethrotull.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/officialjethrotull/
20 окт 2025
:
Бывший гитарист JETHRO TULL готовит автобиографию
16 апр 2025
:
Новое видео JETHRO TULL
10 апр 2025
:
IAN ANDERSON: «Если вы пришли на концерт JETHRO TULL, я думаю, вам стоит оставить телефон дома»
20 фев 2025
:
Лидер JETHRO TULL об участии в группе TONY IOMMI
13 фев 2025
:
Лидер JETHRO TULL: «Не люблю iPhone на концертах»
6 фев 2025
:
Новое видео JETHRO TULL
10 янв 2025
:
Новое видео JETHRO TULL
25 ноя 2024
:
Фрагмент нового релиза JETHRO TULL
5 окт 2024
:
JETHRO TULL переиздают альбом
10 июл 2024
:
Рост продаж JETHRO TULL составил 29 000 %
13 апр 2024
:
Лидер JETHRO TULL: «Путешествия — это скука и стресс»
21 фев 2024
:
JETHRO TULL расстались с гитаристом
15 ноя 2023
:
Бывший гитарист JETHRO TULL сожалеет, что не побывал на церемонии «Грэмми», когда группа обошла METALLICA
26 окт 2023
:
Новое видео JETHRO TULL
2 окт 2023
:
Альтернативная версия альбома JETHRO TULL
8 май 2023
:
Лидер JETHRO TULL — о том, почему он не поставил на полку премию «Грэмми»
5 апр 2023
:
Новая песня JETHRO TULL
23 фев 2023
:
Новое видео JETHRO TULL
20 янв 2023
:
Новое видео JETHRO TULL
21 ноя 2022
:
JETHRO TULL завершили запись альбома
22 июл 2022
:
Новое видео JETHRO TULL
24 июн 2022
:
Юбилейная версия альбома JETHRO TULL выйдет летом
11 фев 2022
:
IAN ANDERSON заявил, что участники METALLICA поступили по-джентльменски, проиграв JETHRO TULL
27 янв 2022
:
Лидер JETHRO TULL: «Слишком просто было бы сказать, что "The Zealot Gene" — о Трампе»
26 янв 2022
:
Лидер JETHRO TULL: «COVID никуда не уйдёт»
22 янв 2022
:
Причина, по которой IAN ANDERSON из JETHRO TULL никому не доверяет свой инструмент
20 янв 2022
:
Лидер JETHRO TULL: «Не считаю, что нам место в ЗСРнР»
12 янв 2022
:
Новое видео JETHRO TULL
9 дек 2021
:
Новое видео JETHRO TULL
4 дек 2021
:
Книга о JETHRO TULL выйдет весной
5 ноя 2021
:
Новое видео JETHRO TULL
13 июл 2021
:
Новый альбом JETHRO TULL выйдет в 2022
21 мар 2021
:
JETHRO TULL планируют выпуск альбома
19 фев 2021
:
Переиздание JETHRO TULL выйдет весной
14 май 2020
:
Лидер JETHRO TULL пояснил свои слова о болезни
13 май 2020
:
Лидер JETHRO TULL неизлечимо болен
15 апр 2020
:
Вокалист JETHRO TULL о Грэмми: «Нам сказали даже не приходить — Грэмми дадут METALLICA»
13 апр 2020
:
Вокалист JETHRO TULL записал специальную песню
2 мар 2020
:
Лидер JETHRO TULL сказал, что рассказы о масштабах кутежа в LED ZEPPELIN «вероятно, сильно преувеличены»
3 ноя 2019
:
Вышло переиздание альбома JETHRO TULL
2 ноя 2019
:
JETHRO TULL поедут в "The Prog Years Tour 2020"
18 окт 2018
:
JETHRO TULL выпускают биографию
11 окт 2018
:
Гитарист JETHRO TULL выпустит сольный альбом
4 мар 2017
:
Фрагмент нового релиза JETHRO TULL
21 дек 2016
:
Новое видео JETHRO TULL
13 дек 2016
:
Фрагмент нового релиза JETHRO TULL
1 сен 2016
:
Переиздание JETHRO TULL выйдет осенью
5 май 2016
:
IAN ANDERSON о юбилее " Aqualung"
19 фев 2015
:
IAN ANDERSON превратит песни JETHRO TULL в рок-оперу
12 фев 2015
:
Переиздание "Minstrel In The Gallery" JETHRO TULL выйдет в апреле
1 сен 2014
:
Умер оригинальный басист JETHRO TULL
2 май 2013
:
4DVD JETHRO TULL выйдут в июне
22 мар 2013
:
JETHRO TULL выпустят 7"-винил в апреле
12 сен 2012
:
Юбилейное издание "Thick As A Brick" JETHRO TULL выйдет в ноябре
2 ноя 2011
:
Переиздание JETHRO TULL доступно для прослушивания
12 сен 2011
:
JETHRO TULL планируют тур Thick As A Brick в 2012
4 сен 2011
:
Юбилейное переиздание "Aqualung" JETHRO TULL выйдет в октябре
24 май 2011
:
Ремастеринг "Aqualung" JETHRO TULL выйдет в сентябре
сегодня
Бывший гитарист JETHRO TULL готовит автобиографию
MARTIN BARRE, игравший в группе JETHRO TULL с 1969 по 2014 годы, выпустит автобиографию, получившую название "A Trick Of Memory: The Autobiography Of Jethro Tull's Guitarist", шестого ноября.
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 106
