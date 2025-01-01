Arts
20 окт 2025 : 		 Бывший гитарист JETHRO TULL готовит автобиографию

16 апр 2025 : 		 Новое видео JETHRO TULL

10 апр 2025 : 		 IAN ANDERSON: «Если вы пришли на концерт JETHRO TULL, я думаю, вам стоит оставить телефон дома»

20 фев 2025 : 		 Лидер JETHRO TULL об участии в группе TONY IOMMI

13 фев 2025 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Не люблю iPhone на концертах»

6 фев 2025 : 		 Новое видео JETHRO TULL

10 янв 2025 : 		 Новое видео JETHRO TULL

25 ноя 2024 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

5 окт 2024 : 		 JETHRO TULL переиздают альбом

10 июл 2024 : 		 Рост продаж JETHRO TULL составил 29 000 %

13 апр 2024 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Путешествия — это скука и стресс»

21 фев 2024 : 		 JETHRO TULL расстались с гитаристом

15 ноя 2023 : 		 Бывший гитарист JETHRO TULL сожалеет, что не побывал на церемонии «Грэмми», когда группа обошла METALLICA

26 окт 2023 : 		 Новое видео JETHRO TULL

2 окт 2023 : 		 Альтернативная версия альбома JETHRO TULL

8 май 2023 : 		 Лидер JETHRO TULL — о том, почему он не поставил на полку премию «Грэмми»

5 апр 2023 : 		 Новая песня JETHRO TULL

23 фев 2023 : 		 Новое видео JETHRO TULL

20 янв 2023 : 		 Новое видео JETHRO TULL

21 ноя 2022 : 		 JETHRO TULL завершили запись альбома

22 июл 2022 : 		 Новое видео JETHRO TULL

24 июн 2022 : 		 Юбилейная версия альбома JETHRO TULL выйдет летом

11 фев 2022 : 		 IAN ANDERSON заявил, что участники METALLICA поступили по-джентльменски, проиграв JETHRO TULL

27 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Слишком просто было бы сказать, что "The Zealot Gene" — о Трампе»

26 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «COVID никуда не уйдёт»

22 янв 2022 : 		 Причина, по которой IAN ANDERSON из JETHRO TULL никому не доверяет свой инструмент
Бывший гитарист JETHRO TULL готовит автобиографию



MARTIN BARRE, игравший в группе JETHRO TULL с 1969 по 2014 годы, выпустит автобиографию, получившую название "A Trick Of Memory: The Autobiography Of Jethro Tull's Guitarist", шестого ноября.






