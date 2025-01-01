сегодня



Бывший гитарист JETHRO TULL готовит автобиографию



MARTIN BARRE, игравший в группе JETHRO TULL с 1969 по 2014 годы, выпустит автобиографию, получившую название "A Trick Of Memory: The Autobiography Of Jethro Tull's Guitarist", шестого ноября.











