Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 25
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 24
*Умер Эйс Фрейли 21
John Norum

27 окт 2025 : 		 JOHN NORUM на FRONTIERS MUSIC SRL

4 апр 2024 : 		 MIKKEY DEE и JOHN NORUM исполнили ABBA

24 июл 2023 : 		 JOHN NORUM представил новый клип

25 апр 2023 : 		 JOHN NORUM: новое видео

3 ноя 2022 : 		 Новое видео JOHN NORUM

7 сен 2022 : 		 Новое видео JOHN NORUM

1 июл 2022 : 		 JOHN NORUM представил новый клип

31 май 2022 : 		 Умер барабанщик, игравший с JOHN NORUM, DON DOKKEN, GLENN HUGHES

24 май 2022 : 		 JOHN NORUM представил новый клип

8 мар 2017 : 		 Детали нового DVD JOHN NORUM

31 окт 2016 : 		 Трейлер нового DVD JOHN NORUM

24 май 2014 : 		 Тизер нового DVD JOHN NORUM

3 дек 2013 : 		 JOHN NORUM выпустит обучающий DVD

23 фев 2013 : 		 JOHN NORUM на GAIN
JOHN NORUM на FRONTIERS MUSIC SRL



JOHN NORUM сообщил о заключении контракта с FRONTIERS MUSIC SRL, на котором состоится релиз его нового студийного альбома:

«Я очень рад начать свой новый сольный проект с замечательными людьми из Frontiers Music, лейбла, который я знаю и ценю уже много лет и с которым я буду работать над выпуском моего десятого сольного альбома. Я в восторге от новых песен и не могу дождаться, когда отправлюсь в студию и начну запись!»




просмотров: 110

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
