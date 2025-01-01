JOHN NORUM на FRONTIERS MUSIC SRL

JOHN NORUM сообщил о заключении контракта с FRONTIERS MUSIC SRL, на котором состоится релиз его нового студийного альбома:
«Я очень рад начать свой новый сольный проект с замечательными людьми из Frontiers Music, лейбла, который я знаю и ценю уже много лет и с которым я буду работать над выпуском моего десятого сольного альбома. Я в восторге от новых песен и не могу дождаться, когда отправлюсь в студию и начну запись!»
