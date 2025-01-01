сегодня



BIOHAZARD в восторге от документального фильма



В рамках недавнего интервью, барабанщик BIOHAZARD Danny Schuler поговорил о будущем документальном фильме, который снимает Drew Stone:



«Ну, начнем с того, что у нас долгая история с Drew. Он прекрасный архивариус нашей истории и просто истории хардкора, истории музыки. Он всегда был рядом с камерой в руках. Он всегда был очень харизматичным парнем-интервьюером. Он всегда попадал в ситуации, когда нужно было запечатлеть уникальные моменты, и он часто был рядом с нами в начале нашей карьеры. И поэтому я не думаю, что мы смогли бы снять документальный фильм без его участия. Он присутствовал при стольких решающих моментах в истории группы на этом пути, что просто обязан был принять в этом участие!»



На вопрос о том, почему вообще группа решила заниматься фильмом, он ответил:



«Некоторое время назад у нас возникла идея кое-что сделать. У Drew были все отснятые материалы, и он просто сказал: "Эй, чувак, давай сделаем это". Так что мы начали собирать их воедино, и работа все еще продолжается. Мы хотим сделать что-то по-настоящему всеобъемлющее, по-настоящему охватывающее историю группы. История начинается с конца 1980-х, так что нам есть о чем рассказать. И нам повезло, что в самом начале у нас был Drew. Так что отснято много материала. У него есть все. И однажды это выйдет в свет. Я не знаю точно, когда, но надеюсь, что скоро. Но это произойдет — это произойдет обязательно. Я просто не знаю, когда это произойдет. Но мы очень рады. Мы также отсняли много новых кадров для фильма, несколько действительно классных интервью. Мы вернулись в [легендарный нью-йоркский клуб] L'Amours в Бруклине, посидели на ступеньках и поговорили там. И это должно выйти в свет. Это будет здорово. Если вы фанат BIOHAZARD, это будет классная вещь и хорошая хроника нашей истории… Я имею в виду, мы были близки к тому, чтобы закончить ее, но потом кое-что изменилось, и я думаю, что все будет выпущено в ближайшее время — скорее раньше, чем позже».







