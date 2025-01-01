Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
[= ||| все новости группы



*

Biohazard

*



2 ноя 2025 : 		 BIOHAZARD в восторге от документального фильма

27 окт 2025 : 		 Вокалист BIOHAZARD разбил голову

20 окт 2025 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

19 окт 2025 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы долго запрягали»

17 сен 2025 : 		 Новая песня BIOHAZARD

20 авг 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

18 авг 2025 : 		 BIOHAZARD: «Нам нечего бояться студии!»

17 июл 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

14 июл 2025 : 		 BILLY GRAZIADEI о новом альбоме BIOHAZARD

17 июн 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

16 июн 2025 : 		 Новая песня BIOHAZARD

27 фев 2025 : 		 ONYX присоединились на сцене к BIOHAZARD

1 фев 2025 : 		 BIOHAZARD почти закончили

22 дек 2024 : 		 Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a

16 дек 2024 : 		 BIOHAZARD в студии

22 ноя 2024 : 		 BIOHAZARD готовы к студии

31 окт 2024 : 		 Барабанщик BIOHAZARD о правильном моменте для выпуска альбома

16 окт 2024 : 		 BIOHAZARD на Frontiers

14 окт 2024 : 		 SEN DOG присоединился на сцене к BIOHAZARD

17 июн 2024 : 		 Новая музыка от BIOHAZARD в начале года?

23 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

22 май 2024 : 		 BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»

2 май 2024 : 		 BIOHAZARD планируют выпустить сингл в этом году

19 фев 2024 : 		 BIOHAZARD готовят новый материал

20 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BIOHAZARD

16 авг 2023 : 		 BIOHAZARD вдохновляются концертами
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BIOHAZARD в восторге от документального фильма



zoom
В рамках недавнего интервью, барабанщик BIOHAZARD Danny Schuler поговорил о будущем документальном фильме, который снимает Drew Stone:

«Ну, начнем с того, что у нас долгая история с Drew. Он прекрасный архивариус нашей истории и просто истории хардкора, истории музыки. Он всегда был рядом с камерой в руках. Он всегда был очень харизматичным парнем-интервьюером. Он всегда попадал в ситуации, когда нужно было запечатлеть уникальные моменты, и он часто был рядом с нами в начале нашей карьеры. И поэтому я не думаю, что мы смогли бы снять документальный фильм без его участия. Он присутствовал при стольких решающих моментах в истории группы на этом пути, что просто обязан был принять в этом участие!»

На вопрос о том, почему вообще группа решила заниматься фильмом, он ответил:

«Некоторое время назад у нас возникла идея кое-что сделать. У Drew были все отснятые материалы, и он просто сказал: "Эй, чувак, давай сделаем это". Так что мы начали собирать их воедино, и работа все еще продолжается. Мы хотим сделать что-то по-настоящему всеобъемлющее, по-настоящему охватывающее историю группы. История начинается с конца 1980-х, так что нам есть о чем рассказать. И нам повезло, что в самом начале у нас был Drew. Так что отснято много материала. У него есть все. И однажды это выйдет в свет. Я не знаю точно, когда, но надеюсь, что скоро. Но это произойдет — это произойдет обязательно. Я просто не знаю, когда это произойдет. Но мы очень рады. Мы также отсняли много новых кадров для фильма, несколько действительно классных интервью. Мы вернулись в [легендарный нью-йоркский клуб] L'Amours в Бруклине, посидели на ступеньках и поговорили там. И это должно выйти в свет. Это будет здорово. Если вы фанат BIOHAZARD, это будет классная вещь и хорошая хроника нашей истории… Я имею в виду, мы были близки к тому, чтобы закончить ее, но потом кое-что изменилось, и я думаю, что все будет выпущено в ближайшее время — скорее раньше, чем позже».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 111

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом