сегодня



Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»



Dave Mustaine в недавнем интервью обсудил решение сыграть "Tipping Point" уже 14 октября в европейском туре:



«Я немного нервничал перед исполнением этой песни, потому что мы еще не исполняли ее вживую. И я всегда немного нервничаю, когда мы исполняем песню в первый раз. Но все прошло без сучка и задоринки, и фанатам это очень понравилось.



Я думал, мы отложим это до приезда в Англию [неделей позже], но мы были так взволнованы из-за фэнов, их одобрения песни и того, как много людей действительно положительно отзываются о "Tipping Point". Так что мы просто не могли больше ждать!»







+0 -1



просмотров: 136

